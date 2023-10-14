جدول مواعيد مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا 2023

بعد أن تم إجراء قرعة أمم أفريقيا 2023 أمس الخميس، وقد تحددت المجموعات، يرغب الكثير من عشاق كرة القدم المصرية في معرفة جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، ويرغب المنتخب المصري في تحقيق اللقب الثامن من هذه البطولة، حيث سبق وأن حقق سبع ألقاب من هذه البطولة، وهو صاحب أكثر منتخب تحصل على هذه البطولة في القارة السمراء، وسوف نرصد لكم خلال السطور القادمة جدول مواعيد مباريات مصر في هذه البطولة.

كأس أمم أفريقيا 2023 - المصدر: الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على منصة اكس (تويتر سابقا)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأفريقي عن موعد بداية أمم أفريقيا 2023، حيث من المقرر أن تبدأ بطولة أمم أفريقيا يوم السبت الموافق 13 من شهر يناير القادم، وسوف تستمر لمدة أربعة أسابيع، حيث تختتم الأحد الموافق 11 من شهر فبراير القادم.

مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

أسفرت قرعة أمم أفريقيا 2023 عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية، حيث جاءت مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 على النحو التالي:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة كوت ديفوار مصر السنغال الجزائر تونس المغرب نيجيريا غانا الكاميرون بوركينا فاسو مالي كونغو الديمقراطية غينيا الاستوائية كاب فيردي غينيا موريتانيا جنوب إفريقيا زامبيا غينيا بيساو موزمبيق غامبيا أنغولا ناميبيا تنزانيا

مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023! ✅ المزيد من الحماس في انتظارنا بيناير القادم! 🤩 المجموعة الأقوى في رأيك هى: ــــــــــــــ 🤔#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/FHucf1gfCS — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 12, 2023

جدول مباريات منتخب مصر في هذه البطولة

يستهل منتخب مصر أولى مباريات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 يوم 14 من شهر يناير العام القادم، حيث يفتتح أولى مبارياته أمام منتخب موزبيق.

وكما هو موضح في الجدول الآتي: