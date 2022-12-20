جدول مباريات يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في كأس الرابطة الإنجليزية

تستمر مباريات كورة القدم يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 حيث تبدأ مباريات في الدوري المصري، وكاس رابطه الإنجليزية، وأيضا في كأس خادم الحرمين الشريفين.

تبدأ مباراة واحدة في الدوري المصري بين المصري أمام المقاولون العرب في الجولة الثامنة حيث يحتل المصري المركز 10 برصيد 7 نقاط أما المقاولون العرب يحتل المركز 8 برصيد 10 نقاط.

أما كأس خادم الحرمين الشريفين حيث تبدأ مباريات في الدور 16، وأولى المباريات بين الهلال أمام الاتفاق، وثاني مباراة بين النصر أمام العدالة، وأخر مباراة بين أبها أمام التعاون.

ثم تبدأ مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في الدور ال16، وأولى المباريات بين بلاكبيرن روفرز أمام نوتينجهام فورست، أما ثاني مباراة بين تشارلتون أمام برايتون، وأخر مباراة بين مانشستر يونايتد أمام بيرنلي.

تبدأ مباريات الدوري التونسي في الجولة الثالثة، وأولى المباريات بين الملعب التونسي أمام الترجي التونسي، وثاني مباراة النجم الساحلي أمام الصفاقسي، أما آخر مباراة بين الأفريقي التونسي أمام سليمان الرياضي.

جدول مباريات يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في الدوري المصري – الجولة الثامنة

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري – المقاولون العرب 5:00 بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت السعودية، 7:00 بتوقيت الإمارات ON Time Sport 1

كأس الرابطة الإنجليزية – الدور ال16

المباراة الموعد القناة الناقلة بلاكبيرن روفرز – نوتينجهام فورست 9:45 بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية beIN Sports Premium 3 تشارلتون – برايتون 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية beIN Sports Premium 1 مانشستر يونايتد – بيرنلي 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية beIN Sports Premium 1

كأس خادم الحرمين الشريفين – الدور ال16

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال – الاتفاق 5:00 بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت السعودية SSC SPORT 1HD النصر – العدالة 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية SSC SPORT 1HD أبها – التعاون 2:30 بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية SSC SPORT 1HD

الدوري التونسي – الجولة الثالثة