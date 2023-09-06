جدول مباريات نادي اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2023

تستضيف المملكة العربية السعودية هذا العام بطولة كأس العالم للأندية، وسيكون نادي اتحاد جدة السعودي ممثلا للسعودية في هذه البطولة.

المصدر _ ياندكس

حيث أجريت قرعة كأس العالم للأندية 2023 الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، وسوف يواجه نادي اتحاد جدة السعودي نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي في المباراة الافتتاحية التي سوف تقام يوم 12 ديسمبر المقبل.

حضر اللاعب المصري حسام غالي قرعة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية لكونه ممثلا لفريق النادي الأهلي المصري الذي سوف يشارك في هذه البطولة، حيث شارك النادي الأهلي المصري 9 مرات في بطولة كأس العالم للأندية.

سوف يواجه النادي الأهلي المصري الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في دور ربع النهائي، ومن المتوقع أن يكون نادي اتحاد جدة السعودي هو صاحب النصر في هذه المباراة.

حيث يتوقع الكثير من الجماهير أن تكون مباراة ربع النهائي بين اتحاد جدة السعودي والنادي الأهلي المصري، والتي سوف تكون مباراة قوية وصعبة جدا على الفريقين.