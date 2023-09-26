جدول مباريات كأس خادم الحرمين اليوم الثلاثاء 2023/9/26 والقنوات الناقلة

تستمر متعة مباريات كأس خادم الحرمين اليوم الثلاثاء مع 4 مباريات أخرى، حيث بدأت مباريات التصفيات يوم الأحد الماضي واستمرت بالأمس الاثنين مع مباراة الهلال والجبلين ومباراة النصر وأحد والتي انتهت بفوز كبير للنصر بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، بينما تستمر اليوم مباريات الكأس، إذ تقام المباريات حتى يوم الأربعاء المقبل قبل عودة مباريات الدوري السعودي مرة أخرى، ليتأهل الفريق الفائز إلى دور ثمن النهائي لملاقاة الفرق الفائزة الأخرى بينما يغادر الخاسرون البطولة.

جدول مباريات كأس خادم الحرمين

يتم استئناف مباريات كأس خادم الحرمين اليوم مع مواجهات مهمة تشمل العين والأهلي والرياض في مواجهة الفيحاء، بينما يلتقي الفيصلي مع الطائي، والخلود ضد الاتحاد، حيث تنطلق المباريات الساعة السادسة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنك متابعة المباريات من خلال قناة SSC السعودية الرياضية ومنصة شاهد VIP، ويضم الجدول التالي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء في كأس خادم الحرمين.

المعلق المباراة القناة الناقلة الموعد فهد عريشي الرياض – الفيحاء SSC 18:00 مشاري القرني العين – الأهلي SSC 18:00 محمد حسين الخلود – الاتحاد SSC 21:00 عبد العزيز السبر الفيصلي – الطائي SSC 21:00

تتنافس جميع الفرق السعودية من أجل الوصول إلى لقب كأس خادم الحرمين، إذ يعد من البطولات القوية في المملكة، ومع ازدياد التنافس بين الفرق والصفقات الكبيرة التي قامت بها الفرق السعودية يسعى كل فريق إلى تحقيق البطولات باللاعبين الجدد وخاصة لأندية الصندوق، ويمكنك حجز تذاكر الأهلي والعين من خلال الدخول إلى المنصة الخاصة بتذاكر المباراة عبر رابط تذاكر الأهلي والعين، حيث تم طرح تذاكر المباراة بأسعار تبدأ من 150 ريالا سعوديا، وذلك لمتابعة مباراة الأهلي اليوم في كأس خادم الحرمين.