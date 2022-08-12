جدول مباريات كأس العالم مونديال قطر ٢٠٢٢ وتردد القنوات الناقلة

أصدرت المواعيد الرسمية الخاصة بقائمة جدول مباريات كأس العالم مونديال قطر ٢٠٢٢، الخاصة بدور المجموعات وكذلك الأدوار الإقصائية، كما تساءل العديد من الأشخاص في مختلف الدول عن أهم القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022، بعد الانتهاء من إجراء القرعة منذ أبريل الماضي 2022، حيث من المقرر له أن تنطلق أولى مباريات البطولة في 21 نوفمبر المقبل 2022، على أن يتنافس فيها ما يصل إلى 32 منتخب للحصول على كأس العالم في 18 ديسمبر 2022.

جدول مباريات كأس العالم مونديال قطر ٢٠٢٢

طبقا لما يشير إليه جدول مباريات كأس العالم مونديال قطر ٢٠٢٢، جاءت المواعيد كما يلي:

تبدأ مباريات المجموعات اعتباراً من تاريخ 21 نوفمبر 2022 وتنتهي في تاريخ 2 ديسمبر

ثم تبدأ مباريات الدور 16 في تاريخ 3 ديسمبر 2022، على أن تنتهي في تاريخ 6 ديسمبر

يليها مباريات ربع النهائي في تاريخ 9 ديسمبر تنتهي 10 ديسمبر.

بعد ذلك مباريات نصف النهائي في تاريخ 13 ديسمبر وتنتهي 14 ديسمبر.

ثم مباراة المركز الثالث في تاريخ 17 ديسمبر.

وبالنهاية موعد مباراة النهائي لكأس العالم 2022 في تاريخ 18 ديسمبر

مجموعات كأس العالم مونديال 2022

من المقرر له أن تكون مباراة الافتتاح بين كلا من المنتخب السنغالي والمنتخب الهولندي في تاريخ 21 نوفمبر 2022، ومن ثم تبدأ المجموعات التالية:

تضم المجموعة A المنتخب القطري وهولندا والإكوادور ومنتخب السنغال.

بينما تضم المجموعة B منتخب الولايات المتحدة وإنجلترا، وإيران ومنتخب ويلز.

المجموعة C تضم كذلك السعودية والمكسيك وبولندا والأرجنتين.

في حين تضم المجموعة D تونس وفرنسا والدنمارك وأستراليا.

أما المجموعة E تضم اليابان وألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا.

ثم تضم المجموعة F كلا من المنتخب البلجيكي ومنتخب المغرب وكندا وكرواتيا.

المجموعة G تضم منتخب الكاميرون وصربيا وسويسرا والبرازيل.

ثم المجموعة H تضم المنتخب البرتغالي ومنتخب غانا وكوريا الجنوبية والأوروغواي.

القنوات الناقلة لكأس العالم في قطر 2022

تمتلك شبكة beIN sports القطرية الحقوق الكاملة للبث لجميع مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022، في جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذلك من خلال الترددات التالية: