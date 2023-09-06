جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء عن مجموعة من المباريات القوية يشارك بها 7 من أقوى أندية القارات المشاركة، حيث تم تحديد مواعيد ومباريات البطولة التي ستقام في ديسمبر المقبل.

كأس يحمل شعار FIFA - المصدر: موقع As Goal

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب، حيث تبدأ بالمباراة الافتتاحية، التي ستجمع بين بطل أوقيانوسيا وبطل دوري روشن للمحترفين.

وفي جولة ربع النهائي، سيلتقي الفائز من مباراة المباريات التمهيدية مع بطل إفريقيا، بينما سيلتقي بطل آسيا مع بطل الكونكاكاف.

أما في نصف النهائي، سيلتقي الفائز من مباراة بطل آسيا وبطل إفريقيا مع بطل أوروبا وبطل كأس الليبرتادوريس، بينما سيلتقي الفائز من مباراة بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوقيانوسيا مع بطل أمريكا الشمالية.

وفي المباراة النهائية، سيلتقي الفائز من مباراة نصف النهائي الأول مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني.

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2023 👇 مواجهة مُحتملة بين الأهلي والاتحاد في حال تخطي هذا الأخير المباراة الأولى 🔥 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) September 5, 2023

الأندية المشاركة في البطولة

تضم البطولة 7 فرق من مختلف أنحاء العالم، وهم:

بطل دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي (إنجلترا)

مانشستر سيتي (إنجلترا) بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية: فلامنجو (البرازيل)

فلامنجو (البرازيل) بطل دوري أبطال أفريقيا: الأهلي (مصر)

الأهلي (مصر) بطل دوري أبطال آسيا: أوراوا ريد دياموندز (اليابان)

أوراوا ريد دياموندز (اليابان) بطل دوري أبطال الكونكاكاف: كلوب ليون (المكسيك)

كلوب ليون (المكسيك) بطل دوري أبطال أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) بطل الدوري السعودي للمحترفين: الاتحاد (السعودية)

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023

فيما يلي جدول مباريات كأس العالم للأندية 2024:

جولة المباريات التمهيدية

12 ديسمبر: الاتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي

ربع النهائي

المباراة 2- يوم 15 ديسمبر: الفائز من جولة المباريات التمهيدية ضد الأهلي المصري.

المباراة 3- يوم 15 ديسمبر: أوراوا الياباني ضد ليون المكسيكي.

نصف النهائي

المباراة 4 – يوم 19 ديسمبر: بطل كأس الليبرتادوريس ضد الفائز من المباراة رقم 2.

المباراة 5 – يوم 19 ديسمبر: مانشستر سيتي ضد الفائز من المباراة رقم 3.

تحديد المركزين الخامس والسادس

المباراة 6 – يوم 22 ديسمبر: الخاسر من المباراة رقم 2 ضد الخاسر من المباراة رقم 3.

تحديد المركزين الثالث والرابع

المباراة 7 – يوم 22 ديسمبر: الخاسر من المباراة رقم 4 ضد الخاسر من المباراة رقم 5.

المباراة النهائية

22 ديسمبر: الفائز من مباراة نصف النهائي الأول ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني.

ومن المقرر أن تقوم مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية بإذاعة مباريات كأس العالم للأندية للموسم 2023-2024 الذي سيقام في جدة في الفترة من 12 ديسمبر إلى 22 ديسمبر 2023.