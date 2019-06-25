جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 والمجموعات المشاركة

بدأ العرس الكروي للقارة السمراء بافتتاح البطولة يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019، في حفل أشاد به الاتحاد الأفريقي والمشاهدين في جميع انحاء العالم الذين بلغوا مليار ونصف مشاهد بحسب تصريحات محمد فضل، مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا، الي تعهد بأن يكون حفل الختام أكثر ابهارًا، مضيفًا أن الملاعب التي تم تجهيزها لخوض المباريات عليها تم تجهيزها على أعلى مستوى لكي يتم استخدامها في البطولة وما بعدها .

مباراة مصر و زيمبابوي

وقد خاض منتخب الفراعنة مباراة مع منتخب زيمبابوي عقب حفل الافتتاح، وفاز بهدف دون رد، وسط دهشة من الجميع الذين كانوا يتوقعون نتيجة أفضل، خاصة وأن المنتخب المصري يضم بين صفوفه الفتى الذهبي محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي والحاصل مع فريق ليفربول المحترف به على بطولة دوري أبطال أوربا 2019، والي يحمل العديد من الألقاب، فضلًا عن وجود كوكبة كبيرة من الموهوبين وذوي الخبرة وبعض الشباب الذين أثبتوا وجودهم في الدوري المصري، ويأمل مشجعي منتخب الساجدين أن تكون مبارياته القادمة أفضل ونتائجه مرضيه، حيث أنه صاحب الأرض ويؤيده الملايين من المشجعين المصريين والعرب .

جدول مباريات كأس أفريقيا 2019

وقد وضعت اللجنة المنظمة جدولًا لمباريات كأس أفريقيا يتميز بإعطاء فترة راحة كافية لكل منتخب بعد كل مباراة، ولا سيما وأن البطولة هذا العام يشارك بها ولأول مرة 24 منتخب تم توزيعهم في 6 مجموعات على النحو التالي :

جدول مباريات الدور الأول كأس أفريقيا 2019

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