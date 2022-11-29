جدول مباريات غدا الخميس 1 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تستمر مباريات كأس العالم 2022 حيث تقام مجموعة من المباريات الهامة ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات، وتقام في نفس اليوم مجموعة من المباريات في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الخامسة.

حيث تبدأ أول مباراة في المجموعة السادسة بين بلجيكا أمام كرواتيا، والمباراة الثانية بين المغرب أمام كندا أما المباراة الثالثة في المجموعة الرابعة بين اليابان أمام إسبانيا أما المباراة الرابعة، والتي تختتم بها يوم الخميس 1 ديسمبر 2022، وهي بين كوستاريكا أمام ألمانيا.

ومن مباريات كأس العالم 2022 إلى مباريات الدوري المصري حيث تبدأ أول مباراة بين الداخلية أمام فيوتشر إف سي أما المباراة الثانية بين أسوان أمام فاركو أما المباراة الثالثة بين الزمالك أمام المصري.

جدول مباريات غدا الخميس 1 ديسمبر 2022 كأس العالم 2022

المباراة الموعد القناة الناقلة بلجيكا – كرواتيا 5:00 بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت السعودية beIN Sport Max2 المغرب – كندا 5:00 بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت السعودية beIN Sport Max1 اليابان – إسبانيا 9:00 بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية beIN Sport Max1 كوستاريكا – ألمانيا 9:00 بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية beIN Sport Max2

جدول مباريات الدوري المصري – الجولة الخامسة