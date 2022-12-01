جدول مباريات غدا الجمعة 2 ديسمبر 2022 في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل مباريات كرة القدم في كأس العالم 2022 حيث تقام مجموعة من المباريات الهامة ضمن منافسات الجولة الثالثة يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، وفي نفس اليوم تبدأ مجموعة من المباريات في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة 5.

حيث تبدأ أول مباراة في المجموعة الثامنة بين كوريا الجنوبية أمام البرتغال أما المباراة الثانية بين غانا أمام أوروجواي أما المباراة الثالثة في المجموعة السابعة بين البرازيل أمام الكاميرون أما المباراة الرابعة، والتي تختتم بها يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 بين صربيا أمام سويسرا.

ومن كأس العالم 2022 إلى الدوري المصري حيث تبدأ أول مباراة بين الإسماعيلي أمام سموحه أما المباراة الثانية بين المقاولون العرب أمام سيراميكا كليوبترا أما المباراة الثالثة، والتي تختتم بها مباريات يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 بين الأهلي أمام طلائع الجيش.

جدول مباريات يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 في كأس العالم 2022

المباراة الموعد القناة الناقلة كوريا الجنوبية – البرتغال 5:00 بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت السعودية beIN Sport Max1 غانا – أوروجواي 5:00 بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت السعودية beIN Sport Max2 البرازيل – الكاميرون 9:00 بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية beIN Sport Max1 صربيا – سويسرا 9:00 بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية beIN Sport Max2

مباريات الدوري المصري – الجولة 5