جدول مباريات عُمان في كأس آسيا 2024.. الجولة الأولى أمام المنتخب السعودي

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات منتخب عُمان في كأس آسيا 2024، كما نشر جدول كل مباريات تلك البطولة التي تستضيفها ملاعب دولة قطر من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، يضم الدور الأول من البطولة ست مجموعات، كل مجموعة بها 4 منتخبات، بمجموع 24 منتخبًا يشاركون في تلك البطولة.

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مجموعة منتخب عُمان في كأس أمم آسيا 2024 هي المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات السعودية وتايلاند وقيرغيزستان، يأمل منتخب عمان في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في تلك البطولة، يقود المنتخب المدير الفني الكرواتي المخضرم برانكو إيفانكوفيتش.

مواعيد مباريات عمان في كأس آسيا 2024 القادمة

مواعيد مباريات عمان في كأس آسيا 2024

تنطلق مواعيد جدول مباريات منتخب عُمان القادمة في كأس آسيا يوم 16 يناير 2024 ومباراة افتتاحية قوية للأحمر ضد المنتخب السعودي، تُقام المباراة على استاد خليفة الدولي، مباراة عمان وتايلاند سوف تكون الثانية وتُقام يوم 21 يناير 2024 على استاد أحمد بن علي المونديالي، مباراة عمان الثالثة ستكون ضد قيرغيزستان يوم 25 يناير يناير.

كما يؤكد الخبراء، أن المنتخب العماني والسعودي سوف يتأهلا عن تلك المجموعة إلى الدور القادم، هذا ويذكر أنه يتأهل من دور المجموعات إلى دور 16 من كأس أمم آسيا 2024 بطل ووصيف كل مجموعة، مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

جدول مباريات عُمان في كأس آسيا 2024:

– يوم 16 يناير 2024 مباراة عمان والسعودية الساعة 9.30 مساء بتوقيت مسقط.

– يوم 21 يناير مباراة عمان وتايلاند الساعة 6.30 مساء بتوقيت مسقط.

– يوم 25 يناير 2024 مباراة عمان وقرغيزستان الساعة 7 مساء بتوقيت مسقط.