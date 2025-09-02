جدول مباريات ريال مدريد في شهر سبتمبر 2025

يستعد نادي ريال مدريد لخوض مباريات في غاية الأهمية خلال شهر سبتمبر الجاري، وسيكون ذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويتواجد الريال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعدما حقق الفوز في أول 3 مباريات وحصل منهم على 9 نقاط، حيث حقق الفوز على كل من أوساسونا بالجولة الأولى بهدف نظيف سجله الفرنسي كيليان مبابي من ركلة جزاء.

ثم الفوز على ريال أفييدو 3-0 المباراة التي شهدت جلوس فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء قبل نزوله في الشوط الثاني وصناعة الهدف الثالث الذي سجله مبابي، وأخيرًا الفوز على ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف.

– ريال سوسيداد (13 سبتمبر – الليجا)

– مارسيليا (16 سبتمبر – دوري أبطال أوروبا)

– إسبانيول (21 سبتمبر – الليجا)

– ليفانتي (24 سبتمبر – الليجا)

– أتلتيكو مدريد (28 سبتمبر – الليجا)

– كايرات ألماتي (30 سبتمبر – دوري أبطال أوروبا)