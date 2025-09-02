أخبار الرياضة

جدول مباريات ريال مدريد في شهر سبتمبر 2025

أحمد خالد

يستعد نادي ريال مدريد لخوض مباريات في غاية الأهمية خلال شهر سبتمبر الجاري، وسيكون ذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ريال مدريد

ويتواجد الريال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعدما حقق الفوز في أول 3 مباريات وحصل منهم على 9 نقاط، حيث حقق الفوز على كل من أوساسونا بالجولة الأولى بهدف نظيف سجله الفرنسي كيليان مبابي من ركلة جزاء.

ثم الفوز على ريال أفييدو 3-0 المباراة التي شهدت جلوس فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء قبل نزوله في الشوط الثاني وصناعة الهدف الثالث الذي سجله مبابي، وأخيرًا الفوز على ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف.

– ريال سوسيداد (13 سبتمبر – الليجا)

– مارسيليا (16 سبتمبر – دوري أبطال أوروبا)

– إسبانيول (21 سبتمبر – الليجا)

– ليفانتي (24 سبتمبر – الليجا)

– أتلتيكو مدريد (28 سبتمبر – الليجا)

– كايرات ألماتي (30 سبتمبر – دوري أبطال أوروبا)

عن الكاتب:
أحمد خالد

بكالريوس إعلام، يعمل في الصحافة منذ أكثر من 15 عام، كما سبق العمل في مواقع مصرية كبرى مثل الوطن والمصري اليوم وغيرهم من المواقع.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.