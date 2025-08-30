أخبار الرياضة

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025/26

أحمد طاق

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، عن جداول مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد 2025/2026 كما أعلن عن مواعيد مباريات ريال مدريد بالبطولة القارية.

ريال مدريد

ووقع النادي الملكي في مرحلة الدوري أمام أندية قوية، مثل مانشستر سيتي وليفربول كما أنه سيلعب أمام يوفنتوس أيضًا وبنفيكا البرتغالي.

الجولةالخصمالتاريخملعب المباراةالتوقيت
1ريال مدريد ضد مارسيليا16 سبتمبر 2025سانتياجو برنابيوالساعة 10 مساءً
2كايرات ألماتي ضد ريال مدريد30 سبتمبر 2025آنفيلد سنترال ستاديومالساعة 7:45 مساءً
3ريال مدريد ضد يوفنتوس22 أكتوبر 2025سانتياجو برنابيوالساعة 10 مساءً
4ليفربول ضد ريال مدريد4 نوفمبر 2025آنفيلدالساعة 10 مساءً
5أولمبياكوس ضد ريال مدريد26 نوفمبر 2025ملعب كارايسكاكيسالساعة 10 مساءً
6ريال مدريد ضد مانشستر سيتي10 ديسمبر 2025سانتياجو برنابيوالساعة 10 مساءً
7ريال مدريد ضد موناكو20 يناير 2025سانتياجو برنابيوالساعة 10 مساءً
8بنفيكا ضد ريال مدريد28 يناير 2025دا لوزالساعة 10 مساءً

 

سيخوض الريال مباراته الأولى على أرضه وسط جماهيره أمام نادي مارسيليا الفرنسي في مباراة محفوفة بالمخاطر، أما مواجهة مانشستر سيتي سوف تكون قبل نهاية مرحلة الدوري بـ 3 جولات، أي أنها من المتوقع أن تكون حاسمة بالنسبة للفريقان.

سيلعب الريال أمام الريدز على ملعب أنفيلد في يوم 4 نوفمبر 2025، وسوف تقام المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

عن الكاتب:
أحمد طاق

