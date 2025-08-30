جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025/26

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، عن جداول مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد 2025/2026 كما أعلن عن مواعيد مباريات ريال مدريد بالبطولة القارية.

ووقع النادي الملكي في مرحلة الدوري أمام أندية قوية، مثل مانشستر سيتي وليفربول كما أنه سيلعب أمام يوفنتوس أيضًا وبنفيكا البرتغالي.

الجولة الخصم التاريخ ملعب المباراة التوقيت 1 ريال مدريد ضد مارسيليا 16 سبتمبر 2025 سانتياجو برنابيو الساعة 10 مساءً 2 كايرات ألماتي ضد ريال مدريد 30 سبتمبر 2025 آنفيلد سنترال ستاديوم الساعة 7:45 مساءً 3 ريال مدريد ضد يوفنتوس 22 أكتوبر 2025 سانتياجو برنابيو الساعة 10 مساءً 4 ليفربول ضد ريال مدريد 4 نوفمبر 2025 آنفيلد الساعة 10 مساءً 5 أولمبياكوس ضد ريال مدريد 26 نوفمبر 2025 ملعب كارايسكاكيس الساعة 10 مساءً 6 ريال مدريد ضد مانشستر سيتي 10 ديسمبر 2025 سانتياجو برنابيو الساعة 10 مساءً 7 ريال مدريد ضد موناكو 20 يناير 2025 سانتياجو برنابيو الساعة 10 مساءً 8 بنفيكا ضد ريال مدريد 28 يناير 2025 دا لوز الساعة 10 مساءً

سيخوض الريال مباراته الأولى على أرضه وسط جماهيره أمام نادي مارسيليا الفرنسي في مباراة محفوفة بالمخاطر، أما مواجهة مانشستر سيتي سوف تكون قبل نهاية مرحلة الدوري بـ 3 جولات، أي أنها من المتوقع أن تكون حاسمة بالنسبة للفريقان.

سيلعب الريال أمام الريدز على ملعب أنفيلد في يوم 4 نوفمبر 2025، وسوف تقام المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة