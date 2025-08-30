جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025/26
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، عن جداول مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد 2025/2026 كما أعلن عن مواعيد مباريات ريال مدريد بالبطولة القارية.
ووقع النادي الملكي في مرحلة الدوري أمام أندية قوية، مثل مانشستر سيتي وليفربول كما أنه سيلعب أمام يوفنتوس أيضًا وبنفيكا البرتغالي.
|الجولة
|الخصم
|التاريخ
|ملعب المباراة
|التوقيت
|1
|ريال مدريد ضد مارسيليا
|16 سبتمبر 2025
|سانتياجو برنابيو
|الساعة 10 مساءً
|2
|كايرات ألماتي ضد ريال مدريد
|30 سبتمبر 2025
|آنفيلد سنترال ستاديوم
|الساعة 7:45 مساءً
|3
|ريال مدريد ضد يوفنتوس
|22 أكتوبر 2025
|سانتياجو برنابيو
|الساعة 10 مساءً
|4
|ليفربول ضد ريال مدريد
|4 نوفمبر 2025
|آنفيلد
|الساعة 10 مساءً
|5
|أولمبياكوس ضد ريال مدريد
|26 نوفمبر 2025
|ملعب كارايسكاكيس
|الساعة 10 مساءً
|6
|ريال مدريد ضد مانشستر سيتي
|10 ديسمبر 2025
|سانتياجو برنابيو
|الساعة 10 مساءً
|7
|ريال مدريد ضد موناكو
|20 يناير 2025
|سانتياجو برنابيو
|الساعة 10 مساءً
|8
|بنفيكا ضد ريال مدريد
|28 يناير 2025
|دا لوز
|الساعة 10 مساءً
سيخوض الريال مباراته الأولى على أرضه وسط جماهيره أمام نادي مارسيليا الفرنسي في مباراة محفوفة بالمخاطر، أما مواجهة مانشستر سيتي سوف تكون قبل نهاية مرحلة الدوري بـ 3 جولات، أي أنها من المتوقع أن تكون حاسمة بالنسبة للفريقان.
سيلعب الريال أمام الريدز على ملعب أنفيلد في يوم 4 نوفمبر 2025، وسوف تقام المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة