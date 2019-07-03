جدول مباريات دور 16 أمم أفريقيا 2019 مواجهات صعبة للمنتخبات العربية

يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة مباريات دور16 لبطولة الأمم الأفريقية 2019، بعد انتهاء جميع جوالات دور المجموعات التي هي عبارة عن ثلاث مباريات لكل منتخب مشارك، يعمل فيها كل منتخب على تحقيق الفوز وتجميع النقاط، ليستطيع حجز مقعدة ضمن المنتخبات المتأهلة لدور 16 من البطولة، ليتم تحديد موعد مباراة كل منتخب ومن هو خصمه في دور خروج المغلوب، ليستطيع كل منتخب الاستعداد لتك المواجه التي لا تقبل القسمة على اثنين، لبد من خروج منتخب واحد فائز من تلك الجولة ليصعد لمواجهات دور 8، ويوجد يومين بين جوالات دور المجموعات ومباريات دور 16، ليستطيع كل منتخب الانتقال في حالة تغير مكان لعبة.

أقيمة امس قرعة مباريات دور 16 بتحديد كافة مواجهات المنتخبات في دور خروج المنتخب المغلوب، بعد انتهاء مباريات المرحلة الأولي مباشرتا، وقد أسفرت القرعة عن حدوث صدام قوى للمنتخبات العربية، لمنتخبات أفريقية لها تاريخ مشرف في لعبة كرة القدم، وتمتاز بالقوة والسرعة والتفاهم بين اللاعبين وتنفيذ للخطط الموضوعة من المدرب بكل إتقان، وقد ظهر العديد من المنتخبات العربية بمستوى ضعيف في الجولة الأولي منها منتخب تونس، ومنتخب المغرب في مباراته الأولي، ومنتخب مصر، ولكن بالنسبة لمنتخب الجزائر فهو المنتخب العربي الوحيد الذي يلعب بمستوى جيد.

جدول مواعيد مباريات دور أل 16 أمم أفريقيا 2019