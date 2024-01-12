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جدول مباريات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023

محمد الحكيم

تستهل منتخبات مصر وموزمبيق وغانا الرأس الأخضر مشوارها في كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تستضيفها ساحل العاج، غدًا الأحد.

مصر تستهل مشوارها في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة موزمبيق

مصر تستهل مشوارها في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة موزمبيق

وستشهد الجولة الأولى من المجموعة الثانية، التي تضم مصر وموزمبيق وغانا والرأس الأخضر، مواجهتين، حيث تلتقي مصر مع موزمبيق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في أبيدجان.

وفي المباراة الثانية، تلتقي غانا مع الرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على نفس الملعب. وتعد مصر من أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية، وهي تسعى للفوز بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخها. ويتطلع منتخب مصر إلى تقديم أداء قوي في البطولة، وتحقيق نتائج إيجابية ترضي جماهيره. ويذكر أن منتخب مصر قد فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية آخر مرة في عام 2010.

مباريات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023

المجموعة اليوم الساعة الفريق الأول الفريق الثاني
المجموعة الأولى 13 يناير 10:00 نيجيريا غينيا بيساو
13 يناير 18:00 غينيا بيساو غينيا الاستوائية
14 يناير 14:00 كوت ديفوار غينيا الاستوائية
14 يناير 22:00 كوت ديفوار نيجيريا
المجموعة الثانية 14 يناير 17:00 مصر موزمبيق
14 يناير 20:00 الرأس الأخضر غانا
18 يناير 17:00 الرأس الأخضر مصر
18 يناير 20:00 غانا موزمبيق
المجموعة الثالثة 15 يناير 14:00 السنغال غامبيا
15 يناير 17:00 الكاميرون غينيا
19 يناير 14:00 الكاميرون السنغال
19 يناير 17:00 غينيا غامبيا
المجموعة الرابعة 15 يناير 10:00 الجزائر بوركينا فاسو
15 يناير 17:00 موريتانيا الجزائر
20 يناير 10:00 موريتانيا بوركينا فاسو
20 يناير 17:00 الجزائر المغرب
المجموعة الخامسة 16 يناير 10:00 جنوب إفريقيا ناميبيا
16 يناير 17:00 تونس مالي
21 يناير 10:00 جنوب إفريقيا مالي
21 يناير 17:00 تونس ناميبيا
المجموعة السادسة 17 يناير 10:00 المغرب جمهورية الكونغو الديمقراطية
17 يناير 17:00 ناميبيا مرانيا
21 يناير 10:00 ناميبيا المغرب
21 يناير 17:00 مرانيا جمهورية الكونغو الديمقراطية

  • تم استخدام التوقيت المحلي في أبيدجان، ساحل العاج.
  • تم استخدام توقيت المباراة الأولى من كل يوم لتحديد المجموعة.
  • تم ترتيب المباريات حسب الوقت.
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عن الكاتب:
محمد الحكيم

صحفي حُر ومترجم أهتم بالصحافة الإلكترونية فهي حياتي التي أعيشها، وكذلك الترجمة، أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة بدأت العمل في الصحافة، والترجمة على التوازي منذ العام2007، أسعى إلى حياة الرفاهية وأحب نشر المحتوى الصحفي خاصة الخدمي الذي يساعد القاريء على الوصول إلى إما المعلومة المفيدة أو استخدام ما أنشره في حياته في جميع أنحاء المجالات، وأتمنى الرقي لشعبي العربي وانتشار السلام في العالم أجمع والمعيشة الجيدة للجميع وحل جميع مشاكل العالم لكي تسود مشاعر الحب والسلام والرحمة بين الجميع.

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