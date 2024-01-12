جدول مباريات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023

تستهل منتخبات مصر وموزمبيق وغانا الرأس الأخضر مشوارها في كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تستضيفها ساحل العاج، غدًا الأحد.

مصر تستهل مشوارها في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة موزمبيق

وستشهد الجولة الأولى من المجموعة الثانية، التي تضم مصر وموزمبيق وغانا والرأس الأخضر، مواجهتين، حيث تلتقي مصر مع موزمبيق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في أبيدجان.

وفي المباراة الثانية، تلتقي غانا مع الرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على نفس الملعب. وتعد مصر من أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية، وهي تسعى للفوز بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخها. ويتطلع منتخب مصر إلى تقديم أداء قوي في البطولة، وتحقيق نتائج إيجابية ترضي جماهيره. ويذكر أن منتخب مصر قد فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية آخر مرة في عام 2010.

مباريات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023