جدول مباريات برشلونة في شهر سبتمبر 2025

هناك مباريات هامة وفي غاية القوة تنتظر نادي برشلونة في شهر سبتمبر الجاري، وسيكون ذلك بعد فترة التوقف الدولي، ويأمل هانز فليك المدير الفني للنادي الكتالوني بالحصول على أكبر قدر ممكن من النقاط من تلك المواجهات.

ويحتل البارسا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعدما حصد 7 نقاط من أول 3 مباريات في الليجا هذا الموسم، حيث فاز على كل من ريال مايوركا وليفانتي، فيما تعادل أمام رايو فاليكانو.

برشلونة ضد فالنسيا – الجولة الرابعة من الليجا يوم الأحد 14 سبتمبر.

برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد – دوري أبطال أوروبا يوم الخميس 18 سبتمبر.

برشلونة ضد خيتافي – الجولة الخامسة من الليجا يوم 21 سبتمبر.

برشلونة ضد ريال أوفييدو الجولة السادسة من الليجا يوم 24 سبتمبر.

برشلونة ضد ريال سوسيداد الجولة السابعة من الليجا يوم 28 سبتمبر.

جدير بالذكر أن الميركاتو قد انتهى في إسبانيا، وبالتالي فإن البارسا لن يُبرم أي صفقات جديدة حتى شهر يناير القادم في الانتقالات الشتوية، ومن أبرز تدعيمات الفريق هو التعاقد مع الحارس خوان جارسيا.