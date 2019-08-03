جدول مباريات برشلونة في الدوري لموسم 2019_2020

يستعد فريق برشلونة للموسم الحالي بكل قوة للحصول على الالقاب،حصل جميع لاعبي برشلونة على الراحة المطلوبة بعد انتهاء الموسم الماضي،وبعد العودة للاستعداد للموسم الحالي ذهب جميع لاعبي برشلونة لليابان لبدء الاستعداد للموسم بالتدريبات الجيدة ولعب العديد من المباريات الودية في اليابان،وقدم برشلونة مستوي جيد خلال الاستعداد في اليابان،وخلال جولة اليابان لعب برشلونة مع فريق لاعبهم السابق انيستا وفازت برشلونة بالمباراة،وخلال المباراة أعطي انيستا لاعبي فريقه السابق برشلونة 20 قميص خاص به لفريقه الحالي في اليابان.

وتعاقد برشلونة مع الفرنسي جريزمان من اتليتكو،والهولندي الشاب دي يونج من أياكس أمستردام،والحارس البرازيلي نيتو،وبالفعل ذهب الثلاثي مع الفريق في جولة اليابان للاستعداد مع الفريق للموسم القادم،وقدم الثلاثي المستوي المطلوب منهم والجيد،ودخل برشلونة سوق الانتقالات بكل قوة بعد فقد وخسارة العديد من البطولات للموسم الماضي وخرج من دوري الابطال وخسارة الكاس ولم يفوز الا بالدوري الاسباني فقط،ويريد برشلونة العودة للمكانة الطبيعية والحصول على البطولات والالقاب مرة أخري،ومن المتوقع أن يتعاقد برشلونة مع البرازيلي نيمار من باريس.

سوف نعرض لكم جميع مباريات برشلونة في الدوري لموسم 2019_2020:

سوف يلعب برشلونة العديد من المباريات في الدور الأول على ملعبهم الكامب نو وهم:(ريال بيتيس_فالنسيا_فياريال_اشبيلية_ريال مدريد_بلد الوليد_سيلتا فيجو_ريال مايوركا_ديبور تيفو الافيس)

ويلعب باقي مباريات الدور الأول خارج أرضه وهم:(اتلتيك بيلباو_اوساسونا_غرناطة_خيتافي_ايبار_ليفانتي_ليجانيس_اتليتكو مدريد_ريال سوسييداد_اسبانيول)

وسوف يلعب فريق برشلونة مباريات الدوري الثاني مع نفس الفرق ولكن عكس الدور الأول،الفرق الذي لعبهم خارج أرضه في الدور الأول سوف يلعبهم على ملعبه في الدور الثاني،والفرق الذي لعبهم على ملعبه في الدور الاول سوف يلعبهم خارج ارضه في الدور الثاني.