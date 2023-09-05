جدول مباريات برشلونة في الدوري الأسباني والقنوات الناقلة

عاد نادي برشلونة لحصد لقب الدوري الأسباني بعد غياب استمر لثلاثه مواسم حيث اثبت نادي برشلونة أنه لن يترك ريال مدريد ينعم بتتويج متتالي، وحيث ينتظر منه جماهير برشلونة الكثير من الإنجازات في الموسم الجديد.

ويعد هذا أول موسم لبرشلونة في الدوري الإسباني دون ملعبه الشهير “كامب نو” منذ 1957 حيث بلعب في هذا الموسم على ملعب ” مونتجويك الأولمبي”.

القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني

ينقل الدوري الإسباني حصريا على مجموعة قنوات بين سبورت القطرية حيث تنقل المباريات قناة “beIN SPORTS HD 1”.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني

بدأ برشلونة في الموسم الجديد بمواجهة خيتافي، وكانت خارج الديار على ملعب” كولوسيوم ألفونسو” يوم 13 أغسطس 2023.

سيكون الكلاسيكو بين ريال مدريد، وبرشلونة في الجولتين 11 و32 على ملعب “مونتجويك” يوم 29 أكتوبر 2023، والجولة ال32 على ملعب “سانتياجو” يوم 21 أبريل 2024.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 خيتافي – برشلونة الأحد 13 أغسطس 2023،

22:30 مصر والسعودية 0-0 كولوسيوم ألفونسو بيريث 2 برشلونة – قادش الأحد 20 أغسطس 2023،

20:30 مصر والسعودية 0-2 مونتجويك 3 فياريال – برشلونة الأحد 27 أغسطس 2023،

18:30 مصر والسعودية 4-3 لا سيراميكا 4 أوساسونا – برشلونة الأحد 3 سبتمبر 2023،

22:00 مصر والسعودية 2-1 إل سادار 5 برشلونة – ريال بيتيس الأحد 17 سبتمبر 2023

18:30 مصر والسعودية – مونتجويك 6 برشلونة – سيلتا فيجو 24 سبتمبر 2023 – مونتجويك 7 مايوركا – برشلونة 27 سبتمبر 2023 – إيبيروستار 8 برشلونة – إشبيلية 1 أكتوبر 2023 – مونتجويك 9 غرناطة – برشلونة 8 أكتوبر 2023 – لوس كارمينيس

10 برشلونة – أتلتيك بيلباو 22 أكتوبر 2023 – مونتجويك 11 برشلونة – ريال مدريد 29 أكتوبر 2023 – مونتجويك 12 ريال سوسييداد – برشلونة 5 نوفمبر 2023 – أنويتا 13 برشلونة – ألافيش 12 نوفمبر 2023 – مونتجويك 14 رايو فاييكانو – برشلونة 26 نوفمبر 2023 – دي فاييكاس 15 برشلونة – أتلتيكو مدريد 3 ديسمبر 2023 – مونتجويك 16 برشلونة – جيرونا 10 ديسمبر 2023 – مونتجويك 17 فالنسيا – برشلونة 17 ديسمبر 2023 – ميستايا 18 برشلونة – ألميريا 20 ديسمبر 2023 – مونتجويك 19 لاس بالماس – برشلونة 3 يناير 2024 – جران كناريا

ترتيب برشلونة في الدوري الأسباني