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جدول مباريات برشلونة في الدوري الأسباني والقنوات الناقلة

محمد جلال إبراهيم

عاد نادي برشلونة لحصد لقب الدوري الأسباني بعد غياب استمر لثلاثه مواسم حيث اثبت نادي برشلونة أنه لن يترك ريال مدريد ينعم بتتويج متتالي، وحيث ينتظر منه جماهير برشلونة الكثير من الإنجازات في الموسم الجديد.

جدول مباريات برشلونه فى الدورى الاسباني

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ويعد هذا أول موسم لبرشلونة في الدوري الإسباني دون ملعبه الشهير “كامب نو” منذ 1957 حيث بلعب في هذا الموسم على ملعب ” مونتجويك الأولمبي”.

القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني

ينقل الدوري الإسباني حصريا على مجموعة قنوات بين سبورت القطرية حيث تنقل المباريات قناة “beIN SPORTS HD 1”.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني

بدأ برشلونة في الموسم الجديد بمواجهة خيتافي، وكانت خارج الديار على ملعب” كولوسيوم ألفونسو” يوم 13 أغسطس 2023.

سيكون الكلاسيكو بين ريال مدريد، وبرشلونة في الجولتين 11 و32 على ملعب “مونتجويك” يوم 29 أكتوبر 2023، والجولة ال32 على ملعب “سانتياجو” يوم 21 أبريل 2024.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب
1 خيتافي – برشلونة الأحد 13 أغسطس 2023،
22:30 مصر والسعودية		 0-0 كولوسيوم ألفونسو بيريث
2 برشلونة – قادش الأحد 20 أغسطس 2023،
20:30 مصر والسعودية		 0-2 مونتجويك
3 فياريال – برشلونة الأحد 27 أغسطس 2023،
18:30 مصر والسعودية		 4-3 لا سيراميكا
4 أوساسونا – برشلونة الأحد 3 سبتمبر 2023،
22:00 مصر والسعودية		 2-1 إل سادار
5 برشلونة – ريال بيتيس الأحد 17 سبتمبر 2023
18:30 مصر والسعودية		 مونتجويك
6 برشلونة – سيلتا فيجو 24 سبتمبر 2023 مونتجويك
7 مايوركا – برشلونة 27 سبتمبر 2023 إيبيروستار
8 برشلونة – إشبيلية 1 أكتوبر 2023 مونتجويك
9 غرناطة – برشلونة 8 أكتوبر 2023 لوس كارمينيس
10 برشلونة – أتلتيك بيلباو 22 أكتوبر 2023 مونتجويك
11 برشلونة – ريال مدريد 29 أكتوبر 2023 مونتجويك
12 ريال سوسييداد – برشلونة 5 نوفمبر 2023 أنويتا
13 برشلونة – ألافيش 12 نوفمبر 2023 مونتجويك
14 رايو فاييكانو – برشلونة 26 نوفمبر 2023 دي فاييكاس
15 برشلونة – أتلتيكو مدريد 3 ديسمبر 2023 مونتجويك
16 برشلونة – جيرونا 10 ديسمبر 2023 مونتجويك
17 فالنسيا – برشلونة 17 ديسمبر 2023 ميستايا
18 برشلونة – ألميريا 20 ديسمبر 2023 مونتجويك
19 لاس بالماس – برشلونة 3 يناير 2024 جران كناريا

ترتيب برشلونة في الدوري الأسباني 

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
3 برشلونة 4 3 1 0 10 1 +9 7
محمد جلال إبراهيم

انا اسمى محمد جلال خريج لسنس حقوق احب كوره القدم واحب الكتابه عن المباريات ولدى مقالات فى هذا المجال

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