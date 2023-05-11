جدول مباريات اليوم الخميس 11 مايو 2023 والقنوات الناقلة
يقدم <<نجوم مصرية>> جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 مايو 2023 والقنوات الناقلة لها، إذ تقام 3 مواجهات في بطولة دوري الخليج العربي، وفي بطولة درع الإتحاد الأردني تقام مواجهة واحدة فقط، وتنطلق مواجهة وحيدة فقط في كأس الملك سلمان للاندية الابطال، وتشهد بطولة الدوري الأوروبي إقامة مباريتين، وأخيرا توجد مواجهتان في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
في السطور التالية نتعرف على جدول مباريات اليوم وكذلك القنوات الناقلة لتلك المباريات.
أهم مباريات اليوم في دوري الخليج العربي
- موعد مباراة خورفكان والوصل
تنطلق المباراة في تمام الساعة 04:15 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: استاد صقر بن محمد القاسمي
سعة الملعب: 2،880
- موعد مباراة الجزيرة واتحاد كلباء
تنطلق المباراة في تمام الساعة 04:15 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: استاد محمد بن زايد
سعة الملعب: 42،056
- موعد مباراة النصر والشارقة
تنطلق المباراة في تمام الساعة 06:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: استاد آل مكتوم
أهم مباريات اليوم في درع الإتحاد الأردني
- موعد مباراة الفيصلي ومغير السرحان
تنطلق المباراة في تمام الساعة 05:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: استاد الأمير محمد
سعة الملعب: 15000
أهم مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للاندية الابطال
- موعد مباراة الشباب وتشرين
تنطلق المباراة في تمام الساعة 07:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: ملعب الأمير فيصل بن فهد
سعة الملعب: 28000
أهم مباريات اليوم في الدوري الأوروبي
- موعد مباراة يوفنتوس وإشبيلية
تنطلق المباراة في تمام الساعة 09:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
قنوات تلفزيون: 2HD & bein sports 4K
الملعب: ملعب أليانز
الحكم: جان سيدل
سعة الملعب: 45666
- موعد مباراة روما وباير ليفركوزن
تنطلق المباراة في تمام الساعة 09:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
قنوات تلفزيون: بي إن سبورتس بريميوم 2
الملعب: تورينو الأولمبي
الحكم: مايكل اوليفر
سعة الملعب: 70،634
أهم مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي
- موعد مباراة وست هام يونايتد وألكمار
تنطلق المباراة في تمام الساعة 09:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
قنوات تلفزيون: بي إن سبورتس بريميوم 3
الملعب: ملعب لندن الأولمبي
الحكم: خليل أوموت ميلر
سعة الملعب: 60،000
- موعد مباراة فيورنتينا وبازل
تنطلق المباراة في تمام الساعة 09:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
قنوات تلفزيون: بي إن سبورتس إكسترا 1
الملعب: أرتيميو فرانكي
الحكم: فرانسوا ليتكسير
سعة الملعب: 43،147
جدول مباريات اليوم
|المباراة
|البطولة
|التوقيت
|خورفكان X الوصل
|دوري الخليج العربي
|04:15 م
|الجزيرة X اتحاد كلباء
|دوري الخليج العربي
|04:15 م
|النصر X الشارقة
|دوري الخليج العربي
|06:30 م
|الفيصلي X مغير السرحان
|درع الإتحاد الأردني
|05:00 م
|الشباب X تشرين
|كأس الملك سلمان للاندية الابطال
|07:30 م
|يوفنتوس X إشبيلية
|الدوري الأوروبي
|09:00 م
|روما X باير ليفركوزن
|الدوري الأوروبي
|09:00 م
|وست هام يونايتد X ألكمار
|دوري المؤتمر الأوروبي
|09:00 م
|فيورنتينا X بازل
|دوري المؤتمر الأوروبي
|09:00 م