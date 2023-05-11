جدول مباريات اليوم الخميس 11 مايو 2023 والقنوات الناقلة

يقدم <<نجوم مصرية>> جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 مايو 2023 والقنوات الناقلة لها، إذ تقام 3 مواجهات في بطولة دوري الخليج العربي، وفي بطولة درع الإتحاد الأردني تقام مواجهة واحدة فقط، وتنطلق مواجهة وحيدة فقط في كأس الملك سلمان للاندية الابطال، وتشهد بطولة الدوري الأوروبي إقامة مباريتين، وأخيرا توجد مواجهتان في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

في السطور التالية نتعرف على جدول مباريات اليوم وكذلك القنوات الناقلة لتلك المباريات.

أهم مباريات اليوم في دوري الخليج العربي

موعد مباراة خورفكان والوصل

تنطلق المباراة في تمام الساعة 04:15 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: استاد صقر بن محمد القاسمي

سعة الملعب: 2،880

موعد مباراة الجزيرة واتحاد كلباء

تنطلق المباراة في تمام الساعة 04:15 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: استاد محمد بن زايد

سعة الملعب: 42،056

موعد مباراة النصر والشارقة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 06:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: استاد آل مكتوم

أهم مباريات اليوم في درع الإتحاد الأردني

موعد مباراة الفيصلي ومغير السرحان

تنطلق المباراة في تمام الساعة 05:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: استاد الأمير محمد

سعة الملعب: 15000

أهم مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للاندية الابطال

موعد مباراة الشباب وتشرين

تنطلق المباراة في تمام الساعة 07:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: ملعب الأمير فيصل بن فهد

سعة الملعب: 28000

أهم مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

موعد مباراة يوفنتوس وإشبيلية

تنطلق المباراة في تمام الساعة 09:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

قنوات تلفزيون: 2HD & bein sports 4K

الملعب: ملعب أليانز

الحكم: جان سيدل

سعة الملعب: 45666

موعد مباراة روما وباير ليفركوزن

تنطلق المباراة في تمام الساعة 09:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

قنوات تلفزيون: بي إن سبورتس بريميوم 2

الملعب: تورينو الأولمبي

الحكم: مايكل اوليفر

سعة الملعب: 70،634

أهم مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

موعد مباراة وست هام يونايتد وألكمار

تنطلق المباراة في تمام الساعة 09:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

قنوات تلفزيون: بي إن سبورتس بريميوم 3

الملعب: ملعب لندن الأولمبي

الحكم: خليل أوموت ميلر

سعة الملعب: 60،000

موعد مباراة فيورنتينا وبازل

تنطلق المباراة في تمام الساعة 09:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

قنوات تلفزيون: بي إن سبورتس إكسترا 1

الملعب: أرتيميو فرانكي

الحكم: فرانسوا ليتكسير

سعة الملعب: 43،147

جدول مباريات اليوم