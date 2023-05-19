جدول مباريات اليوم الجمعة 19 مايو 2023 والقنوات الناقلة
يقدم <<نجوم مصرية>> جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة، 19 مايو 2023 والقنوات الناقلة لها، إذ تقام مواجهتان في بطولة الدوري الكويتي، وفي بطولة دوري عمانتل للمحترفين تقام مباريتان، وتنطلق مواجهة وحيدة فقط في دوري روشن السعودي، وتشهد بطولة درع الإتحاد الأردني إقامة مباراة واحدة.
وفي بطولة الدوري الفرنسي – الدرجة الأولى تقام مواجهة واحدة فقط، وتنطلق مواجهة وحيدة فقط في دوري أبطال أفريقيا، وتشهد بطولة الدوري الألماني إقامة مباراة واحدة، وفي بطولة الدوري الإيطالي تقام مواجهة واحدة فقط، وأخيرا توجد مواجهة وحيدة فقط في بطولة الدوري الإسباني.
في السطور التالية نتعرف على جدول مباريات اليوم وكذلك القنوات الناقلة لتلك المباريات.
أهم مباريات اليوم في الدوري الكويتي
جدول مباريات الدوري الكويتي الممتاز:
- موعد مباراة القادسية وكاظمة
تنطلق المباراة في تمام الساعة 04:45 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: ملعب محمد الحماد
سعة الملعب: 22,000
- موعد مباراة العربي والكويت
تنطلق المباراة في تمام الساعة 07:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: صباح السالم
سعة الملعب: 26,000
أهم مباريات اليوم في دوري عمانتل للمحترفين
- موعد مباراة العروبة وظفار
تنطلق المباراة في تمام الساعة 05:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: مجمع صور الرياضي
- موعد مباراة السيب والنصر العماني
تنطلق المباراة في تمام الساعة 05:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: ملعب السيب
سعة الملعب: 14,000
أهم مباريات اليوم في دوري روشن السعودي
- موعد مباراة ضمك والهلال
تنطلق المباراة في تمام الساعة 08:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
قنوات تلفزيون: SSC SPORT 1HD
الملعب: ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
سعة الملعب: 20,000
أهم مباريات اليوم في درع الإتحاد الأردني
- موعد مباراة العقبة والفيصلي
تنطلق المباراة في تمام الساعة 08:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: استاد الأمير مخمد
أهم مباريات اليوم في الدوري الفرنسي – الدرجة الأولى
- موعد مباراة أولمبيك ليون وموناكو
تنطلق المباراة في تمام الساعة 09:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
قنوات تلفزيون: beIN SPORTS HD 1
الملعب: ملعب جروباما
الحكم: بينوا ميلو
سعة الملعب: 61,556
أهم لقاءات اليوم في دوري أبطال أفريقيا
- موعد مباراة الأهلي والترجي
تنطلق المباراة في تمام الساعة 09:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
قنوات تلفزيون: beIN SPORTS HD 4
الملعب: استاد القاهرة الدولي
الحكم: عبد الرحمن وار
سعة الملعب: 74,100
أهم مواجهات اليوم في الدوري الألماني
- موعد مباراة فرايبورج وفولفسبورج
تنطلق المباراة في تمام الساعة 08:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: ملعب أوروبا بارك
سعة الملعب: 34,700
أهم مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
- موعد مباراة ساسولو ومونزا
تنطلق المباراة في تمام الساعة 08:45 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: ملعب مابي – سيتا ديل تريكولور
الحكم: ألبرتو سانتورو
سعة الملعب: 23,717
أهم مواجهات اليوم في الدوري الإسباني
- موعد مباراة قادش وبلد الوليد
تنطلق المباراة في تمام الساعة 09:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: رامون دي كارنازا
الحكم: خوان مارتينيز
سعة الملعب: 22,000
جدول مواجهات اليوم في كل البطولات
|المباراة
|البطولة
|التوقيت
|القادسية X كاظمة
|الدوري الكويتي
|04:45 م
|العربي X الكويت
|الدوري الكويتي
|07:30 م
|العروبة X ظفار
|دوري عمانتل للمحترفين
|05:30 م
|السيب X النصر العماني
|دوري عمانتل للمحترفين
|05:30 م
|ضمك X الهلال
|دوري روشن السعودي
|08:00 م
|العقبة X الفيصلي
|درع الإتحاد الأردني
|08:30 م
|أولمبيك ليون X موناكو
|الدوري الفرنسي – الدرجة الأولى
|09:00 م
|الأهلي X الترجي
|دوري أبطال أفريقيا
|09:00 م
|فرايبورج X فولفسبورج
|الدوري الألماني
|08:30 م
|ساسولو X مونزا
|الدوري الإيطالي
|08:45 م
|قادش X بلد الوليد
|الدوري الإسباني
|09:00 م