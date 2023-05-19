جدول مباريات اليوم الجمعة 19 مايو 2023 والقنوات الناقلة

يقدم <<نجوم مصرية>> جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة، 19 مايو 2023 والقنوات الناقلة لها، إذ تقام مواجهتان في بطولة الدوري الكويتي، وفي بطولة دوري عمانتل للمحترفين تقام مباريتان، وتنطلق مواجهة وحيدة فقط في دوري روشن السعودي، وتشهد بطولة درع الإتحاد الأردني إقامة مباراة واحدة.

وفي بطولة الدوري الفرنسي – الدرجة الأولى تقام مواجهة واحدة فقط، وتنطلق مواجهة وحيدة فقط في دوري أبطال أفريقيا، وتشهد بطولة الدوري الألماني إقامة مباراة واحدة، وفي بطولة الدوري الإيطالي تقام مواجهة واحدة فقط، وأخيرا توجد مواجهة وحيدة فقط في بطولة الدوري الإسباني.

في السطور التالية نتعرف على جدول مباريات اليوم وكذلك القنوات الناقلة لتلك المباريات.

أهم مباريات اليوم في الدوري الكويتي

جدول مباريات الدوري الكويتي الممتاز:

موعد مباراة القادسية وكاظمة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 04:45 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: ملعب محمد الحماد

سعة الملعب: 22,000

موعد مباراة العربي والكويت

تنطلق المباراة في تمام الساعة 07:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: صباح السالم

سعة الملعب: 26,000

أهم مباريات اليوم في دوري عمانتل للمحترفين

موعد مباراة العروبة وظفار

تنطلق المباراة في تمام الساعة 05:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: مجمع صور الرياضي

موعد مباراة السيب والنصر العماني

تنطلق المباراة في تمام الساعة 05:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: ملعب السيب

سعة الملعب: 14,000

أهم مباريات اليوم في دوري روشن السعودي

موعد مباراة ضمك والهلال

تنطلق المباراة في تمام الساعة 08:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

قنوات تلفزيون: SSC SPORT 1HD

الملعب: ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

سعة الملعب: 20,000

أهم مباريات اليوم في درع الإتحاد الأردني

موعد مباراة العقبة والفيصلي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 08:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: استاد الأمير مخمد

أهم مباريات اليوم في الدوري الفرنسي – الدرجة الأولى

موعد مباراة أولمبيك ليون وموناكو

تنطلق المباراة في تمام الساعة 09:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

قنوات تلفزيون: beIN SPORTS HD 1

الملعب: ملعب جروباما

الحكم: بينوا ميلو

سعة الملعب: 61,556

أهم لقاءات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والترجي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 09:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

قنوات تلفزيون: beIN SPORTS HD 4

الملعب: استاد القاهرة الدولي

الحكم: عبد الرحمن وار

سعة الملعب: 74,100

أهم مواجهات اليوم في الدوري الألماني

موعد مباراة فرايبورج وفولفسبورج

تنطلق المباراة في تمام الساعة 08:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: ملعب أوروبا بارك

سعة الملعب: 34,700

أهم مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

موعد مباراة ساسولو ومونزا

تنطلق المباراة في تمام الساعة 08:45 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: ملعب مابي – سيتا ديل تريكولور

الحكم: ألبرتو سانتورو

سعة الملعب: 23,717

أهم مواجهات اليوم في الدوري الإسباني

موعد مباراة قادش وبلد الوليد

تنطلق المباراة في تمام الساعة 09:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: رامون دي كارنازا

الحكم: خوان مارتينيز

سعة الملعب: 22,000

جدول مواجهات اليوم في كل البطولات