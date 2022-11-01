جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

حيث تنطلق يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعه بالإضافة إلى عدد من المباريات في الدوري المصري.

ومن أبرز المباريات التي تقام مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا ليفربول الإنجليزي أمام نابولي الإيطالي، وبورتو الإيطالي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

أما عربياً تقام مبارتين في الدوري المصري سموحه أمام حرس الحدود، والبنك الأهلي أمام سيراميكا كليوبترا.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

دوري أبطال أوروبا – دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة بورتو – أتلتيكو مدريد 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium باير ليفركوزن – كلوب بروج 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليفربول – نابولي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مارسيليا – توتنهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium بايرن ميونخ – إنتر 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium فيكتوريا بلزن – برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سبورتينج لشبونة – آينتراخت فرانكفورت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 رينجرز – أياكس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 XTRA

الدوري المصري – الجولة الثالثة