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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

محمد جلال إبراهيم

حيث تنطلق يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعه بالإضافة إلى عدد من المباريات في الدوري المصري.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء

ومن أبرز المباريات التي تقام مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا ليفربول الإنجليزي أمام نابولي الإيطالي، وبورتو الإيطالي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

أما عربياً تقام مبارتين في الدوري المصري سموحه أمام حرس الحدود، والبنك الأهلي أمام سيراميكا كليوبترا.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

دوري أبطال أوروبا – دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة
بورتو – أتلتيكو مدريد 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
باير ليفركوزن – كلوب بروج 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium
ليفربول – نابولي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
مارسيليا – توتنهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium
بايرن ميونخ – إنتر 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium
فيكتوريا بلزن – برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1
سبورتينج لشبونة – آينتراخت فرانكفورت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2
رينجرز – أياكس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 XTRA

الدوري المصري – الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة
حرس الحدود – سموحة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports
البنك الأهلي – سيراميكا كليوباترا 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports
محمد جلال إبراهيم

انا اسمى محمد جلال خريج لسنس حقوق احب كوره القدم واحب الكتابه عن المباريات

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