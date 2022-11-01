جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 في دوري أبطال أوروبا… أبرزها البايرن وانتر ميلان

تنطلق اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 منافسات دوري أبطال أوروبا 2022/2023 الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بعدد من اللقاءات المرتقبة والهامة وعلى رأسها لقاء البايرن ضد إنتر ميلان، لقاء ليفربول أمام نابولي الإيطالي، حيث سيرغب العملاق الألماني في الحصول على العلامة الكاملة في دور المجموعات، حيث سيتمكن من الوصول للنقطة 18 في حال إنتصر على إنتر ميلان، فيما سيدخل صلاح ورفاقه في مهمة صعبة ونارية أمام نابولي في محاولة خطف الصدارة.

ما هي مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر

يشهد اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 8 لقاءات مرتقبة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وستكون هناك مواجهات نارية في المجموعة الرابعة التي لم يتم حسم صعود التأهل إلى الآن لأي فريق، حيث سيلاقي توتنهام الإنجليزي نادي مارسيليا، ويلعب آينتراخت ضد سبورتينغ، وقد جاءت مباريات اليوم كالتالي:

المباراة موعد المباراة بورتو ضد أتلتيكو مدريد الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة. التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت السعودية. ليفركوزن ضد كلوب بروج الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة. التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت السعودية. البايرن ضد الانتر الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية. العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة. ليفربول ضد نابولي الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية. العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة. مارسيليا ضد توتنهام الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية. العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة. رينجرز ضد أياكس الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية. العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة. فيكتوريا بلزن ضد برشلونة الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية. العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة. سبورتينغ ضد آينتراخت الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية. العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

مواجهات المجموعة الرابعة النارية في دوري أبطال أوروبا

توجد مواجهات نارية في المجموعة الرابعة، حيث لم يضمن أي فريق داخل المجموعة التأهل حتى الآن، وقد جاء ترتيبها كالتالي: