جدول مباريات اليوم الأربعاء 30-11-2022 في كأس العالم قطر 2022

لا يزال كأس العالم قطر 2022 يحمل لنا العديد من المفاجأت، فقد تاهل العديد من الفرق الغير متوقعة وخرجت فرق أخرى كانت مؤهلة بالفوز بكأس العالم هذا العام، وسوف نقوم معكم من خلال نجوم مصرية بعرض جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022.

مباريات اليوم الأربعاء

تشهد اليوم العديد من المواجهات الحاسمة في كأس العالم المقام في قطر 2022

مواجهة ساخنة بين منتخب السعودية والمكسيك وذلك في إطار المواجهات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة.

كما يواجه منتخب الأرجنتين منتخب بولندا اليوم.

في تصفيات المجموعة الرابعة يلتقي منتخبي تونس وفرنسا.

كما يواجه منتخب أستراليا المنتخب الدنماركي.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

بالنسبة لموعد مباراة تونس وفرنسا فستكون الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية والسابعة بتوقيت الإمارات.

مباراة أستراليا والدنمارك ستكون الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والسابعة بتوقيت دبي.

مباراة السعودية والمكسيك ستكون الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية والحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

أما عن مباراة الأرجنتين وبولندا فسيكون أيضا الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات العربية.

حكم مباراة تونس وفرنسا

من المقرر أن يتم إدارة مباراة تونس وفرنسا اليوم الحكم مات كونجر النيوزيلندي، على أن يكون ضمن فريق التحكيم أيضا ارك رول وتيفيتا مكاسيني من مملكة تونجا، بالإضافة غلى الحكم الرابع المدغشقرية سليمة موكانسانجا.

أما بالنسبة لقيادة غرفة تقنية الفيديو فمن المقرر أن يقودها الحكم القطري عبد الله المري ويساعده محمد بن جاهاري السنغافوري، بينما سيتولى مهمة تقنية التسلل القطري طالب المري بالتعاون مع المكسيكي فيرناندو جيربرو.

حكم مباراة السعودية والمكسيك

بالنسبة لمباراة السعودية والمكسيك فمن المقرر أن يقوم الإنجليزي مايكل أوليفير بالتحكيم بها ويساعده ستيوارت بورت وسيمون بينيت، فيما سيشغل الروماني إستيفان كوفاك حكما رابعا.

حكم مباراة الأرجنتين وبولندا

بالنسبة لمباراة الأرجنتين وبولندا فمن المقرر أن يقوم الحكم الهولندي داني ماكيلي، ويساعده كلا من هيسيل ستيجسترا وجان دي فريس، فيما سيشغل الهندوراسي سعيد مارتينيز الحكم الرابع.