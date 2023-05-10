جدول مباريات النصر المتبقية في دوري روشن السعودي 2023″العالمي يحتاج لمعجزة” 

تعثر نادي النصر السعودي بقيادة رونالدو في الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي أمام نادي الخليج بهدف لكل فريق يوم الإثنين الماضي الموافق الثامن من شهر مايو، حيث تقدم مارتينز للخليج عند الدقيقة الرابعة، بينما تعادل للعالمي النجم ألفارو عند الدقيقة السابعة عشر، ليفقد العالمي بقيادة رونالدو نقطتين في غاية الأهمية في صراع صدارة دوري روشن السعودي.

📄 | #النصر يبدأ استعداداته لمباراة الفريق القادمة امام الطائي pic.twitter.com/P491hjmcd7 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 9, 2023

ويحتاج النصر إلى الفوز في أربع مواجهات القادمة بالدوري مع انتظار تعثر الاتحاد خلال مواجهتين من أجل عودة الآمال له من جديد للمنافسة على لقب بطولة دوري روشن، حيث يتفوق اتحاد جدة على النصر بفارق 5 نقاط كاملة.

يذكر أن الفريق الفائز بدوري روشن السعودي هذا الموسم سوف يشارك في مونديال كأس العالم للاندية 2023 والتي ستقام داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد فشل الهلال في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا بعد الهزيمة من نادي اوراوا الياباني بنتيجة هدف نظيف في لقاء العودة.

وفيما يلي سنقوم بتوضيح لكم جدول مباريات النصر المتبقية في دوري روشن السعودي وهي كالتالي: