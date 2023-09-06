جدول مباريات النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2023

يشارك النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي سوف تقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث يشارك للمرة التاسعة في تاريخه.

المصدر _ ياندكس

أجريت قرعة كأس العالم للأندية 2023 يوم 5 سبتمبر 2023 بالسعودية، وذلك في حضور اللاعب المصري حسام غالي ممثلا عن النادي الأهلي المصري بطل أفريقيا.

وكانت نتيجة القرعة كالآتي:-

يواجه اتحاد جدة السعودي نادي أوكلاند سيتي وذلك في افتتاح البطولة، والذي سوف يكون يوم 12 ديسمبر المقبل.

يواجه النادي الأهلي المصري الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، وهذا في دور ربع النهائي.

وكذلك سوف يلعب نادي ليون المكسيكي مع أوراوا الياباني في ربع النهائي.

وفي دور نصف النهائي سوف يلعب بطل أمريكا الجنوبية مع الفائز من مباراة النادي الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

وكذلك سوف يواجه مانشستر سيتي الفائز من مباراة ليون المكسيكي وأوراوا الياباني.

أكد النادي الأهلي المصري أنه مستعد لهذه البطولة القوية، وسوف يبذل اللاعبين أقصى مجهودا للحصول على لقب البطولة.