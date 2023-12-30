جدول مباريات العراق في كأس آسيا 2024.. الأخضر يبحث عن الذهب في قطر

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات منتخب العراق، في كأس أمم آسيا لكرة القدم 2024، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا آسيويًا، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات، مجموعة العراق في كأس آسيا 2024 هي المجموعة الرابعة، ويتواجد مع الأخضر العراقي في تلك المجموعة منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

جدول مباريات العراق كأس آسيا 2024 القادمة

مواعيد مباريات العراق القادمة في كأس آسيا 2024

يبدأ جدول مواعيد مباريات العراق القادمة في كأس أمم آسيا يوم 15 يناير 2024 مع المباراة الأولى ضد منتخب إندونيسيا وتقام على ملعب أحمد بن علي المونديالي، مباراة العراق التالية في آسيا ستكون يوم 19 يناير ضد أقوى المرشحين للفوز باللقب المنتخب الياباني، تُقام تلك المباراة على استاد المدينة التعليمية والذي يعتبر واحد من أروع ملاعب كرة القدم حول العالم.

موعد مباراة العراق القادمة في كأس آسيا (المباراة الثالثة) في المجموعة الرابعة، سيكون يوم 24 يناير ضد المنتخب الفيتنامي، هذا ويتأهل للدور ثمن النهائي، بطل ووصيف كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

جدول العراق في كأس آسيا 2024:

– يوم 15 يناير 2024 مباراة العراق وإندونيسيا تبدأ عند الساعة 5.30 مساء بتوقيت العراق.

– يوم 19 يناير 2024 مباراة العراق واليابان الساعة 2.30 عصرًا بتوقيت العراق.

– يوم 24 يناير 2024 مباراة العراق وفيتنام الساعة 2.30 مساء بتوقيت العراق.