جدول مباريات الدور 16 كأس أمم أفريقيا 2019.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2019/7/5 في كأس الأمم الأفريقية

انتهت منافسات مرحلة المجموعات من كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث قد أقيمت مواجهات ختامية في الجولة الثالثة والأخيرة مساء يوم الثلاثاء الماضي، واكتمل إعداد المنتخبات المؤهلة لدور 16 في بطولة أمم أفريفيا، والتي تبدأ في يوم الجمعة 5 يوليو 2019، وسنتعرف معكم من خلال ذلك المقال جدول مباريات الدور 16 في بطولة أمم أفريفيا، فقد تم الإعلان عن جدول ومواعيد المباريات عبر الصفحة الرسمية للكاف على موقع تويتر، وسيكون لعشاق الكرة المستديرة لقاء اليوم الجمعة مع أولى المباريات في الدور 16 بكأس أفريفيا.

جدول مباريات الدور 16 أمم أفريقيا

تقام البطولة الإفريقية على أرض مصر وقد تم افتتاح أولى البطولة بمباراة مصر مع منتخب زيمبابوي، حيث تقسم المجموعات إلى 6 مجموعات تضم عدد من الفرق، وكل مجموعة يوجد بها 4 فرق متنافسة على الكأس، ويتأهل في الدور الثامن المنتخبين النهائيين أصحاب المركز الأول والثاني، وأما عن مواعيد مباريات الدور 16 فأنها تتمثل في الأتي:

تاريخ المباراة الفرق المتنافسة توقيت المباراة بتوقيت القاهرة ارض الملعب نتيجة المباراة الجمعة 5 يوليو المغرب × بنين 6:00 مساء استاد السلام الجمعة 5 يوليو أوغندا × السنغال 9:00 مساء استاد القاهرة الدولي السبت 6 يوليو نيجيريا × الكاميرون 6:00 مساء استاد الإسكندرية السبت 6 يوليو مصر × جنوب أفريقيا 9:00 مساء استاد القاهرة الدولي الأحد 7 يوليو مدغشقر × الكونغو الديمقراطية 6:00 مساء استاد الإسكندرية الأحد 7 يوليو الجزائر × غينيا 9:00 مساء استاد الدفاع الجوى الاثنين 8 يوليو مالى × كوت ديفوار 6:00 مساء استاد السويس الجديد الاثنين 8 يوليو غانا × تونس 9:00 مساء استاد الإسماعيلية

الفرق التي خرجت من الدور الأول لأمم أفريقيا 2019