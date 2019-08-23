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تردد قناة السعودية الرياضية KSA دوري بلس الجديد أغسطس 2019 .. الناقلة جميع مباريات دوري المحترفين السعودي ترتيب فرق الدوري السعودي

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
تردد قناة السعودية الرياضية KSA دوري بلس الجديد أغسطس 2019 .. الناقلة جميع مباريات دوري المحترفين السعودي ترتيب فرق الدوري السعودي
القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم  والقنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي كذلك جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،  بتوقيت مكة المكرمة، وتقام مباريات الجولة الثامنة طبقا للجدول التالي، من خلال الجدول التالي نعرض عليكم تردد قناة الرياضية السعودية بالتقنية العادية SD وهي أيضا عالية الجودة للصوت والصورة، وتبث القناة برامجها بهذه التقنية على القمر المصري نايل سات، وكذلك القمر العربي عرب سات.

ترددات قنوات KSA السعودية الرياضية الجديدة الناقلة لمباريات الدوري السعودي

  • قناة KSA 1
  • قناة KSA 2
  • قماة KSA 3
  • قناة KSA W 4
القمرالترددالقطبيةمعدل الترميزالجودة
نايل سات12149أفقي H27500SD
نايل سات12284عمودي V27500HD
عرب سات12015عمودي V27500SD

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD

القمرالترددالاستقطابالترميز
النايل سات12284عمودي27500
العرب سات12149أفقي27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية SD

القمرالترددالاستقطابالترميز
النايل سات12149أفقي27500
العرب سات12015عمودي27500

تردد السعودية الرياضية الأولى والثانية

الترددالاستقطابمعامل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
12248رأسي أو عمودي275003/4

تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 6

الترددالاستقطابمعدل الترميزالتصحيح
11976عمودي275005/6

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نتابع معكم ترتيب الفرق السعودية المشاركة في الدوري السعودي، وجدول المباريات لكل جولة أسبوعية، وكل التفاصيل الخاصة بمواعيد المباريات القادمة، ونتابع الترتيب بشكل مستمر بين الفرق المتنافسة، كما نتابع موعد المباريات القادمة بالدوري، وكذلك أي تغير على تردد القناة.

عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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