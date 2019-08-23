تردد قناة السعودية الرياضية KSA دوري بلس الجديد أغسطس 2019 .. الناقلة جميع مباريات دوري المحترفين السعودي ترتيب فرق الدوري السعودي

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي كذلك جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتوقيت مكة المكرمة، وتقام مباريات الجولة الثامنة طبقا للجدول التالي، من خلال الجدول التالي نعرض عليكم تردد قناة الرياضية السعودية بالتقنية العادية SD وهي أيضا عالية الجودة للصوت والصورة، وتبث القناة برامجها بهذه التقنية على القمر المصري نايل سات، وكذلك القمر العربي عرب سات.
ترددات قنوات KSA السعودية الرياضية الجديدة الناقلة لمباريات الدوري السعودي
- قناة KSA 1
- قناة KSA 2
- قماة KSA 3
- قناة KSA W 4
|القمر
|التردد
|القطبية
|معدل الترميز
|الجودة
|نايل سات
|12149
|أفقي H
|27500
|SD
|نايل سات
|12284
|عمودي V
|27500
|HD
|عرب سات
|12015
|عمودي V
|27500
|SD
تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|النايل سات
|12284
|عمودي
|27500
|العرب سات
|12149
|أفقي
|27500
تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية SD
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|النايل سات
|12149
|أفقي
|27500
|العرب سات
|12015
|عمودي
|27500
تردد السعودية الرياضية الأولى والثانية
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|12248
|رأسي أو عمودي
|27500
|3/4
تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 6
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|التصحيح
|11976
|عمودي
|27500
|5/6
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الاهلي متى
ماادري