جدول مباريات الدوري السعودي الجولة الأولى وموعد المباراة الافتتاحية 2021 – 1443

الدوري السعودي للمحترفين بالمملكة العربية السعودية من المنتظر أن يبدأ بالمباراة الافتتاحية بين الفيحاء السعودي ونادي الاتحاد على أرض مدينة المجمعة الرياضية عما قريب، لتكون المباراة هي أولى المباريات في الدوري السعودي الممتاز 2021- 2022، في السطور المقبلة نستعرض تفاصيل جدول مباريات الدوري السعودي الجولة الأولى ونلقي الضوء على موعد المباراة الافتتاحية للبطولة.

موعد المباراة الافتتاحية في الدوري السعودي

أعلن اتحاد كرة القدم السعودي عن بدء الدوري السعودي الممتاز للمحترفين بين الأندية السعودية على أن تبدأ البطولة بمباراة افتتاحية بين نادي الاتحاد ونادي الفيحاء السعودي في يوم الأربعاء الموافق 11 من أغسطس 2021 والموافق هجريًا 3 من محرم لعام 1443.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً من يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة 6:15 مساءً بتوقيت مصر.

جدول مباريات الدوري السعودي الجولة الأولى