جدول مباريات الدوري السعودي الجولة الأولى وموعد المباراة الافتتاحية 2021 – 1443
الدوري السعودي للمحترفين بالمملكة العربية السعودية من المنتظر أن يبدأ بالمباراة الافتتاحية بين الفيحاء السعودي ونادي الاتحاد على أرض مدينة المجمعة الرياضية عما قريب، لتكون المباراة هي أولى المباريات في الدوري السعودي الممتاز 2021- 2022، في السطور المقبلة نستعرض تفاصيل جدول مباريات الدوري السعودي الجولة الأولى ونلقي الضوء على موعد المباراة الافتتاحية للبطولة.
موعد المباراة الافتتاحية في الدوري السعودي
أعلن اتحاد كرة القدم السعودي عن بدء الدوري السعودي الممتاز للمحترفين بين الأندية السعودية على أن تبدأ البطولة بمباراة افتتاحية بين نادي الاتحاد ونادي الفيحاء السعودي في يوم الأربعاء الموافق 11 من أغسطس 2021 والموافق هجريًا 3 من محرم لعام 1443.
ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً من يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة 6:15 مساءً بتوقيت مصر.
جدول مباريات الدوري السعودي الجولة الأولى
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المباراة
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موعد المباراة
|الاستاد المقرر اللعب على أرضه
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الفيحاء ونادي الاتحاد
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|مدينة المجمعة الرياضية.
|أبها ونادي الشباب
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|ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
|الرائد ونادي الفتح
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|ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “بريدة”.
|الحزم ونادي التعاون
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|ملعب نادي الحزم.
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النصر ونادي ضمك
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|مرسول بارك.
|الأهلي ونادي الفيصلي
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|مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
|الاتفاق ونادي الباطن
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|ملعب الأمير محمد بن فهد.
|الهلال ونادي الطائي
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|ملعب الملك فهد الدولي.