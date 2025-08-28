أخبار الرياضة

جدول مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2025-2026.. والقنوات الناقلة

محمود محمد عبد العال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” موسم 2025-2026، حيث ينتظر الجمهور العربي والسعودي بشغف صافرة البداية المقررة مساء الخميس 28 أغسطس 2025، والتي ستشهد مواجهات قوية تحمل الكثير من الإثارة والندية.

وتفتتح البطولة في موسمها الجديد 2025-2026 بمباراة مرتقبة تجمع الأهلي أمام فريق نيوم على أرضية ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى جانب عدد من المباريات المهمة التي تعكس قوة المنافسة هذا الموسم، وجاءت مباريات الجولة على النحو التالي:

اليوم والتاريخالمباراةالموعد (بتوقيت السعودية)الملعب
الخميس 28 أغسطس 2025ضمك × الحزم07:05 مساءًملعب نادي ضمك
الاتفاق × الخلود09:00 مساءًملعب إيـجو
الأهلي × نيوم09:00 مساءًملعب الإنماء – مدينة الملك عبد الله الرياضية
الجمعة 29 أغسطس 2025الهلال × الرياض07:50 مساءًالمملكة أرينا
الشباب × الخليج09:00 مساءًملعب نادي الشباب
النصر × التعاون09:00 مساءًاستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية
السبت 30 أغسطس 2025الفتح × الفيحاء07:40 مساءًملعب نادي الفتح
الأخدود × الاتحاد09:00 مساءًملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية
القادسية × النجمة09:00 مساءًاستاد الأمير محمد بن فهد

القنوات الناقلة لدوري روشن السعودي

تُنقل جميع مباريات البطولة عبر شبكة قنوات «ثمانية»، الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي هذا الموسم، حيث سيتم بث المباريات بجودة عالية مع استوديوهات تحليلية متميزة تضم أبرز نجوم التحليل الرياضي، وفيما يلي نتعرف على تردد قناة ثمانية الناقلة لمباريات دوري روشن:

  • التردد: 12360
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
عن الكاتب:
محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف، كاتب رياضي وتقني منذ 4 سنوات، مهتم بالقراءة في العلوم والتكنولوجيا، أجيد العمل على برامج أدوبي "فوتوشوب، بريميير"، أمارس كرة القدم والشطرنج.


