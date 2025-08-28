جدول مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2025-2026.. والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” موسم 2025-2026، حيث ينتظر الجمهور العربي والسعودي بشغف صافرة البداية المقررة مساء الخميس 28 أغسطس 2025، والتي ستشهد مواجهات قوية تحمل الكثير من الإثارة والندية.

وتفتتح البطولة في موسمها الجديد 2025-2026 بمباراة مرتقبة تجمع الأهلي أمام فريق نيوم على أرضية ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى جانب عدد من المباريات المهمة التي تعكس قوة المنافسة هذا الموسم، وجاءت مباريات الجولة على النحو التالي:

اليوم والتاريخ المباراة الموعد (بتوقيت السعودية) الملعب الخميس 28 أغسطس 2025 ضمك × الحزم 07:05 مساءً ملعب نادي ضمك الاتفاق × الخلود 09:00 مساءً ملعب إيـجو الأهلي × نيوم 09:00 مساءً ملعب الإنماء – مدينة الملك عبد الله الرياضية الجمعة 29 أغسطس 2025 الهلال × الرياض 07:50 مساءً المملكة أرينا الشباب × الخليج 09:00 مساءً ملعب نادي الشباب النصر × التعاون 09:00 مساءً استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية السبت 30 أغسطس 2025 الفتح × الفيحاء 07:40 مساءً ملعب نادي الفتح الأخدود × الاتحاد 09:00 مساءً ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية القادسية × النجمة 09:00 مساءً استاد الأمير محمد بن فهد

القنوات الناقلة لدوري روشن السعودي

تُنقل جميع مباريات البطولة عبر شبكة قنوات «ثمانية»، الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي هذا الموسم، حيث سيتم بث المباريات بجودة عالية مع استوديوهات تحليلية متميزة تضم أبرز نجوم التحليل الرياضي، وفيما يلي نتعرف على تردد قناة ثمانية الناقلة لمباريات دوري روشن: