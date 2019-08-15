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جدول مباريات الجمعة 16-8-2019 والقنوات الناقلة

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
جدول مباريات الجمعة 16-8-2019 والقنوات الناقلة
موعد مباريات الجمعة

جدول مباريات الجمعة 16 أغسطس نرصده لكم عبر موقع نجوم مصرية تزامناً مع اللقاءات الهامة التي سوف تُقام غداً، ومن أبرز اللقاءات التي سوف تُقام لقاء الزمالك ضد ديكاداها في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي لقاء الذهاب، بينما يُقام لقاء العودة بين الزمالك وديكاداها يوم 25 أغسطس بدلاً من 23 أغسطس بعد تلقي رئيس نادي الزمالك خطاب يُفيد بتأجيل اللقاء وسوف يُقام في ملعب برج العرب.

جدول مباريات الجمعة 16 أغسطس 2019

يفتتح الزمالك مشواره الإفريقي أمام ديكاداها على استاد برج العرب يوم الجمعة بعد أن تم تأجيل اللقاء، خاصةً وأن اللقاء كان من المفترض أن يُقام أول أيام عيد الأضحي المبارك، ليُقام بشكل رسمياً الجمعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وسوف يكون اللقاء مُذاع عبر أون سبورت، بينما يخوض برشلونة أول لقاء له في الموسم الجديد أمام اتليتك بلباو في تمام التاسعة مساءً وسوف تُنقل المباراة عبر بى أن سبورت 3 HD.

المباراةالمناسبةالتوقيت (توقيت مصر)القناة الناقلة
ديكاداها ضد الزمالكدوري أبطال أفريقيا21:00أون سبورت
اتليتك بلباو ضد برشلونةالأسبوع الأول الدوري الإسباني21:00بى أن سبورت 3 HD
بايرن ميونيخ ضد هيرتا برلينالأسبوع الأول الدوري الألماني20:30بى أن سبورت 5 HD
ليون ضد أنجيهالأسبوع الثاني الدوري الفرنسي20:45
فاماليكاو ضد ريو آفيالأسبوع الثاني الدوري البرتغالي21:30

وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة ديكاداها أمام الزمالك، ونتيجة مباراة برشلونة ضد اتليتك بلباو دقيقة بدقيقة فور إنطلاق المباراة في الموعد المُحدد لها.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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