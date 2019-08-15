جدول مباريات الجمعة 16-8-2019 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الجمعة 16 أغسطس نرصده لكم عبر موقع نجوم مصرية تزامناً مع اللقاءات الهامة التي سوف تُقام غداً، ومن أبرز اللقاءات التي سوف تُقام لقاء الزمالك ضد ديكاداها في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي لقاء الذهاب، بينما يُقام لقاء العودة بين الزمالك وديكاداها يوم 25 أغسطس بدلاً من 23 أغسطس بعد تلقي رئيس نادي الزمالك خطاب يُفيد بتأجيل اللقاء وسوف يُقام في ملعب برج العرب.

جدول مباريات الجمعة 16 أغسطس 2019

يفتتح الزمالك مشواره الإفريقي أمام ديكاداها على استاد برج العرب يوم الجمعة بعد أن تم تأجيل اللقاء، خاصةً وأن اللقاء كان من المفترض أن يُقام أول أيام عيد الأضحي المبارك، ليُقام بشكل رسمياً الجمعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وسوف يكون اللقاء مُذاع عبر أون سبورت، بينما يخوض برشلونة أول لقاء له في الموسم الجديد أمام اتليتك بلباو في تمام التاسعة مساءً وسوف تُنقل المباراة عبر بى أن سبورت 3 HD.

المباراة المناسبة التوقيت (توقيت مصر) القناة الناقلة ديكاداها ضد الزمالك دوري أبطال أفريقيا 21:00 أون سبورت اتليتك بلباو ضد برشلونة الأسبوع الأول الدوري الإسباني 21:00 بى أن سبورت 3 HD بايرن ميونيخ ضد هيرتا برلين الأسبوع الأول الدوري الألماني 20:30 بى أن سبورت 5 HD ليون ضد أنجيه الأسبوع الثاني الدوري الفرنسي 20:45 – فاماليكاو ضد ريو آفي الأسبوع الثاني الدوري البرتغالي 21:30 –

وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة ديكاداها أمام الزمالك، ونتيجة مباراة برشلونة ضد اتليتك بلباو دقيقة بدقيقة فور إنطلاق المباراة في الموعد المُحدد لها.