جدول كأس مصر 2021.. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في ربع وقبل النهائي

عادت مباريات كأس مصر للأضواء من جديد، مع بداية الموسم الكروي الجديد 2022/2021، والذي يبدأ باستكمال مباريات الكأس، وخلال أكتوبر سوف يبدأ الدوري الممتاز، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس مصر 2021 ومواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز وباقي الأندية المتأهلة وهي إنبي وأسوان، الأهلي المصري خسر بطولتي الدوري والسوبر، فأصبح جهازه الفني في اختبار صعب خلال مباريات الكأس، حيث ينافس الأهلي على البطولة الأقدم نادي الزمالك بطل الدوري، وبيراميدز بصفقاته الجديدة ومديره المتألق دائمًا إهاب جلال.

جدول كأس مصر 2021 ومواعيد مباريات الأهلي والزمالك

النادي الأهلي له مباراة مؤجلة من دور 16 في جدول كأس مصر 2021، حيث نبدأ جدول مباريات البطولة مع مباراة الأهلي وإنبي في ربع النهائي، وتقام اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، الفائز من تلك المباراة يتأهل إلى ربع نهائي الكأس ويلتقي مع بيراميدز، الذي تغلب على سموحة بنتيجة 3-1 في ثمن النهائي، وفي أول مباراة لإيهاب جلال مع الفريق.

الزمالك يعاود مشواره في جدول مباريات كأس مصر 2021 بلقاء نادي أسوان في نصف النهائي، وتقام يوم السبت 2 أكتوبر 2021، وفي نصف النهائي الثاني، ينتظر نادي بتروجت الفائز من مباراة بيراميدز، فمن سيكون بطل تلك المسابقة القوية؟.