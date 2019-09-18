جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019 “دور الأربعة”.. موعد مباراة الهلال والسد القادمة، ومقابلة اوراوا وجوانزو

جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ومواعيد دور الأربعة هو أهم ما يشغل تفكير الجميع بعدما تحددت أسماء الأندية الأربعة المتاهلة لهذا الدور من البطولة، وقد تأهلت للدور قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019 أندية الهلال السعودي والسد القطري، وجوانزو ايفر جراند الصيني، واوراوا ريد دياموند الياباني، أربعة أندية من أقوى أندية القارة، وجميعهم فازوا من قبل بالبطولة الآسيوية، ويبحثوا من خلال النسخة الحالية التتويج مجددا بالذهب.







جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019

موعد مباراة الهلال والسد:

تأهل الهلال لدور الأربعة على حساب مواطنه نادي الاتحاد، بينما تأهل السد القطري لهذا الدور على حساب النصر السعودي، المباراة القادمة ستكون منقولة مباشرة على قنوات bein sports، موعد مباراة الهلال والسد القادمة الذهاب في قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019 تقام يوم 1 اكتوبر القادم على ملعب نادي السد بالدوحة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 22 أكتوبر 2019 على ملعب نادي الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض.







موعد مباراة اوراوا وجوانزو:

وفي قمة شرق آسيا، تأهل البطل الياباني اوراوا إلى دور الأربعة على حساب شنغهاي الصيني، ويواجه اوراوا البطل الصيني القوي جوانزو الذي تغلب في ربع النهائي على فريق كاشيما انتلرز الياباني، موعد مباراة اوراوا وجوانزو في قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019 الذهاب ستكون يوم 2 أكتوبر باليابان، على أن تكون مباراة العودة يوم 23 أكتوبر بالصين.

جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019 يوم 1 أكتوبر 2019 مباراة السد والهلال قطر يوم 2 أكتوبر 2019 مباراة اوراوا وجوانزو اليابان يوم 22 أكتوبر 2019 مباراة الهلال والسد السعودية يوم 23 أكتوبر 2019 مباراة جونزو واوراوا الصين