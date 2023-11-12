جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023 – 2024
بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي بتاريخ 11 أغسطس الماضي 2023، حيث يعتبر المتابعون لدوري روشن السعودي أنه سيكون موسمًا قويًا ومثيرًا يستحق الاهتمام، خاصة مع تطلع العديد من الفرق لتحقيق اللقب والصفقات القوية التي أبرمتها.
حقق الاتحاد لقب الدوري الموسم الماضي وصعد إلى دوري أبطال آسيا إلى جانب الهلال والنصر.
تألق عبد الرزاق حمد الله وفاز بلقب هداف الدوري الموسم الماضي بتسجيله 21 هدفًا مع الاتحاد، تلاه أندرسون تاليسكا برصيد 20 هدفًا وأوديون إيجالو برصيد 19 هدفًا.
في هذا التقرير، سنلقي نظرة على ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2023-2024.
ترتيب هدافي الدوري السعودي:
واصل ميتروفيتش، مهاجم الهلال، متابعة كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب الهدافين بعد وصوله للهدف العاشر في هذا الموسم، وعزز رونالدو موقعه في الصدارة بتسجيله هدفًا إضافيًا في مرمى الوحدة.
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|1
|كريستيانو رونالدو – النصر
|13
|2
|أليكساندر ميتروفيتش – الهلال
|10
|3
|أندرسون تاليسكا – النصر
|8
|3
|كريم بنزيما – الاتحاد
|8
|=5
|موسى ديمبيلي – الاتفاق
|7
|=5
|مراد باتنا – الفتح
|7
|=5
|سالم الدوسري – الهلال
|7
|=8
|ساديو ماني – النصر
|6
|=8
|جورج كيفين نكودو – ضمك
|6
|=8
|كريستيان تيلو – الفتح
|6
|=8
|مالكوم دي أوليفيرا – الهلال
|6
|=8
|فاشيون ساكالا – الفيحاء
|6
|=8
|بيرنارد مينساه – الطائي
|6
|=8
|فراس البريكان – الفتح
|6
|=15
|عبد الرزاق حمد الله – الاتحاد
|5
|=15
|أوديون إيجالو – الوحدة
|5
|=15
|كريج جوديون – الوحدة
|5
|=15
|رياض محرز – الأهلي
|5
|=15
|فابيو مارتينيز – الخليج
|5