تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2022/2023 بعد فوز الهلال على ضمك، حيث استطاع الموج الأزرق تحقيق الفوز على نظيره ضمك بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ببطولة دوري روشن السعودي.

الهلال يهزم ضمك 1-0 بأقدام موسى ماريجا

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح نادي الهلال في شباك ضمك، المهاجم المالي موسى ماريجا، من تسديدة قوية غيرت اتجاهها.

وواصل فريق الكرة الأول بنادي الهلال تكريس عقدة ضمك بتحقيق فوزه الخامس على أصحاب الأرض خلال 6 مباريات خاضها بدوري المحترفين.

وبات نادي الهلال قريبًا بشدة من حسم التواجد المركز الثالث، خاصة وأنه سيلعب ضد العدالة في المباراة القادمة، فيما يواجه الشباب نظيره النصر.

وبهذا الفوز الثمين، يرفع فريق الهلال السعودي رصيده إلى النقطة 53 محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتواجد فريق ضمك في المركز الحادي عشر ويمتلك 32 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2022/2023



1- المغربي عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة): 20 هدفًا.

2- النيجيري أوديون إيجالو (الهلال): 18 هدفًا.

3- البرازيلي أندرسون تاليسكا (النصر): 17 هدفًا.

4- السعودي فراس البريكان (الفتح): 14هدفًا.

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر): 13 هدفًا.