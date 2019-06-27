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جدول ترتيب مجموعات كأس أفريقيا 2019 ترتيب مجموعة مصر والجزائر والمغرب وتونس

كتب عبد الرحمن مجديفي آخر تحديث
جدول ترتيب مجموعات كأس أفريقيا 2019 ترتيب مجموعة مصر والجزائر والمغرب وتونس
جدول ترتيب مجموعات كأس أفريقيا 2019 ترتيب مجموعة مصر والجزائر والمغرب وتونس

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019 يتابع جماهير كرة القدم حول العالم مباريات بطولة كأس أفريقيا 2019 والتي تقام حالياً في جمهورية مصر العربية بمشاركة 24 منتخباً من القارة السمراء، في أكبر محفل كروي بالقارة السمراء، في بطولة يأمل فيها جميع المنتخبات المشاركة التتويج بها.

وتعد بطولة كأس أفريقيا 2019 هي الأكبر مشاركة للدول العربية في البطولة عبر تاريخها، حيث تشارك خمس منتخبات عربية في دوري المجموعات من كأس أفريقيا 2019، وهم: مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، وبالطبع يأمل المتابع العربي لكرة القدم أن يتأهل المنتخبات الخمس لدور الستة عشر، إلا أننا ننتظر إنتهاء مباريات دوري المجموعات في كأس أفريقيا من أجل معرفة المنتخبات المتأهلة للدور القادم في كأس أفريقيا.

جدول ترتيب مجموعات كأس أفريقيا 2019

وقد وضعنا بين أيديكم من خلال هذا المقال جدول مجموعات بطولة كأس أفريقيا 2019، حيث سنقوم بتحديث ترتيب المجموعات في أقرب وقت ممكن، وسنقوم بسرد أهم ما يحدث في المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، وإليكم ترتيب مجموعات كأس أفريقيا 2019 حتى الآن:

جدول ترتيب مجموعات كأس أفريقيا 2019 ترتيب مجموعة مصر والجزائر والمغرب وتونس
جدول ترتيب مجموعات كأس أفريقيا 2019
جدول ترتيب مجموعات كأس أفريقيا 2019 ترتيب مجموعة مصر والجزائر والمغرب وتونس
جدول ترتيب مجموعات كأس أفريقيا

وقد تمكن المنتخب المصري أن يحتل صدارة جدول المجموعة الأولى بعد أن وصل رصيده للنقطة السادسة، واستطاع أن يتأهل رسمياً لدور الستة عشر من البطولة الأفريقية، كما تمكن منتخب نيجريا من التأهل للدور ذاته كأول منتخب في هذه البطولة يتأهل لدور الستة عشر بعد أن تصدر المجموعة الثانية، وتجرى خلال هذه الأيام منافسات الجولة الثانية من كأس أفريقيا 2019، والتي نتابعها معكم.

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عن الكاتب

عبد الرحمن مجدي

كاتب ومدون بموقع نجوم مصرية أحب كرة القدم بشكل عام ، وأحب القراءة والإطلاع على كل ماهو جديد، وأحاول أن أقدم محتوى جيد يخدم القارئ العربي في شتى المجالات. تخرجت من كلية الحاسبات والمعلومات واعمل في مجالي بجانب كتابتي في موقع نجوم مصرية

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