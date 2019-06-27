جدول ترتيب مجموعات كأس أفريقيا 2019 ترتيب مجموعة مصر والجزائر والمغرب وتونس

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019 يتابع جماهير كرة القدم حول العالم مباريات بطولة كأس أفريقيا 2019 والتي تقام حالياً في جمهورية مصر العربية بمشاركة 24 منتخباً من القارة السمراء، في أكبر محفل كروي بالقارة السمراء، في بطولة يأمل فيها جميع المنتخبات المشاركة التتويج بها.

وتعد بطولة كأس أفريقيا 2019 هي الأكبر مشاركة للدول العربية في البطولة عبر تاريخها، حيث تشارك خمس منتخبات عربية في دوري المجموعات من كأس أفريقيا 2019، وهم: مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، وبالطبع يأمل المتابع العربي لكرة القدم أن يتأهل المنتخبات الخمس لدور الستة عشر، إلا أننا ننتظر إنتهاء مباريات دوري المجموعات في كأس أفريقيا من أجل معرفة المنتخبات المتأهلة للدور القادم في كأس أفريقيا.

جدول ترتيب مجموعات كأس أفريقيا 2019

وقد وضعنا بين أيديكم من خلال هذا المقال جدول مجموعات بطولة كأس أفريقيا 2019، حيث سنقوم بتحديث ترتيب المجموعات في أقرب وقت ممكن، وسنقوم بسرد أهم ما يحدث في المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، وإليكم ترتيب مجموعات كأس أفريقيا 2019 حتى الآن:

وقد تمكن المنتخب المصري أن يحتل صدارة جدول المجموعة الأولى بعد أن وصل رصيده للنقطة السادسة، واستطاع أن يتأهل رسمياً لدور الستة عشر من البطولة الأفريقية، كما تمكن منتخب نيجريا من التأهل للدور ذاته كأول منتخب في هذه البطولة يتأهل لدور الستة عشر بعد أن تصدر المجموعة الثانية، وتجرى خلال هذه الأيام منافسات الجولة الثانية من كأس أفريقيا 2019، والتي نتابعها معكم.

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