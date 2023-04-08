جدول ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة 22 و3 أسباب تبعد الهلال السعودي عن اللقب

حقق نادي الشباب فوزا كبيرا على نظيره الهلال السعودي في المباراة التي جمعتهما أمس في ختام منافسات الأسبوع 22 من دوري روشن السعودي. في هذا الموضوع سوف نقدم لكم جدول ترتيب دوري روشن والأسباب التي تجعل الهلال خارج إطار المنافسة على الدوري هذا العام.

أسباب تبعد الهلال السعودي عن لقب دوري روشن

نادي الهلال السعودي فريق عملاق بالتأكيد، والموسم الماضي كان متأخر في جدول الترتيب واستطاع أن يحسم اللقب، ولكن هذا الموسم الأمر مختلف.

ومن أبرز الأسباب التي تجعلنا نرى أن الهلال بعيد عن المنافسة هذا الموسم، هو أداء الزعيم المتذبذب، والهزائم والتعادلات وفقد النقاط بطريقة غير مبررة.

والأمر الثاني هو عدم تعثر المنافسين، وأبرزهم الاتحاد والنصر، اللذان يبذلان جهدا غير طبيعي في كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، وهذا الأمر يصعب الأمر على الهلال.

الأمر الثالث هو أن الهلال الآن متساو مع كل الفرق في عدد المباريات وليس لديه أي مباريات مؤجلة، وهو الآن بعد خسارته من الشباب أصبح في المركز الرابع رسميا.

باختصار، الهلال أضاع كل الفرص التي أتيحت له من أجل التقدم في جدول الترتيب حتى الآن، حتى منافسه المباشر فريق الشباب فاز عليه بثلاثية؛ لذلك من الصعب أن يحصل الزعيم على اللقب هذا الموسم إلا إذا حدثت مفاجأة بتعثر المنافسين وحدوث صحوة لفريق الهلال.

ترتيب دوري روشن السعودية بعد الجولة 22

بعد لعب 22 جولة من الدوري السعودي للمحترفين؛ أصبح ترتيب الفرق كالتالي:

الاتحاد في الصدارة برصيد 53 نقطة.

النصر في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

الشباب انفرد بالمركز الثالث بعد فوزه على الهلال وأصبح لديه 47 نقطة.

الهلال في المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

فريق التعاون في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

فريق الفتح في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

ويمكنكم متابعة جدول ترتيب دوري روشن كاملا في اللينك بالأسفل.