جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025/2026 بعد نهاية الجولة الثانية

عمر عبد العزيز أحمد

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026 بعد نهاية الجولة الثانية، بانتهاء مباراة النصر أمام الخلود، والتي فاز خلالها الأول بهدفين دون رد.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025/2026

وعادت عجلة دوري روشن السعودي للدوران مجددًا في موسم 2025-2026، حيث يتابع عشاق كرة القدم المحلية والعالمية نسخة استثنائية، بعدما أصبحت البطولة واحدة من أبرز الدوريات التي تخطف الأنظار في السنوات الأخيرة.

وشهد الموسم الماضي تتويج فريق الاتحاد باللقب المحلي الغالي، تحت قيادة المدرب الفرنسي كريم بنزيما، فيما نجح الأهلي في رفع الكأس الآسيوية، لتتواصل إنجازات الأندية السعودية على المستويين المحلي والقاري.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة الأهلي ضد الاتفاق، بينما انتصر الشباب على الحزم، بهدف دون رد، واكتسح الاتحاد منافسه الفتح، برباعية مقابل هدفين.

وسقط الهلال في فخ التعادل أمام القادسية، بهدفين لكل منهما، واختتم النصر مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري، بالفوز على الخلود، بنتيجة (2-0).

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1النصر22007076
2الخليج22007166
3الاتحاد22009456
4القادسية21105324
5الهلال21104224
6الاتفاق21102114
7الأهلي21101014
8نيوم21012203
9الرياض210123-13
10الشباب210124-23
11الفيحاء210124-23
12التعاون210137-43
13ضمك201123-11
14الحزم201112-11
15الفتح200236-30
16النجمة200225-30
17الخلود200214-30
18الأخدود200248-40
عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.


