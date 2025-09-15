تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026 بعد نهاية الجولة الثانية، بانتهاء مباراة النصر أمام الخلود، والتي فاز خلالها الأول بهدفين دون رد.

وعادت عجلة دوري روشن السعودي للدوران مجددًا في موسم 2025-2026، حيث يتابع عشاق كرة القدم المحلية والعالمية نسخة استثنائية، بعدما أصبحت البطولة واحدة من أبرز الدوريات التي تخطف الأنظار في السنوات الأخيرة.

وشهد الموسم الماضي تتويج فريق الاتحاد باللقب المحلي الغالي، تحت قيادة المدرب الفرنسي كريم بنزيما، فيما نجح الأهلي في رفع الكأس الآسيوية، لتتواصل إنجازات الأندية السعودية على المستويين المحلي والقاري.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة الأهلي ضد الاتفاق، بينما انتصر الشباب على الحزم، بهدف دون رد، واكتسح الاتحاد منافسه الفتح، برباعية مقابل هدفين.

وسقط الهلال في فخ التعادل أمام القادسية، بهدفين لكل منهما، واختتم النصر مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري، بالفوز على الخلود، بنتيجة (2-0).