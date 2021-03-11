جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الخميس 11-3-2021

بواسطة أسامة مقلد

يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز لموسم 2020 / 2021، وفقًا لنتائج آخر المباريات التي خاضتها الفرق المشاركة بالبطولة.

جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الخميس 11-3-2021

الجدير بالذكر أن الدوري المصري الممتاز، يشارك به 18 فريق، وأقيمت أول نسخة منه في موسم 1948 / 1949، والتي فاز بها النادي الأهلي، الذي يعتبر أكثر الأندية تتويجًا بالدرع بواقع 42 لقب، ويليه نادي الزمالك بـ 12 لقب فقط.

وكان الإعلامي محمود بدر الدين، هو صاحب فكرة إنشاء بطولة بعنوان “الدوري المصري” بنفس نظام الدوري الإنجليزي، لتنطلق بعدها النسخة الأولى من البطولة التي شارك بها 11 فريقًا.

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وأحرز أول أهداف البطولة حينها اللاعب محمد أمين، نجم نادي “فاروق” الزمالك، ضد “المصري” يوم 22 أكتوبر 1948، ويعتبر العميد حسام حسن هو أكثر لاعب فاز بالدوري حيث أنه حقق 11 لقبًا مع الأهلي، و3 مع الزمالك.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري:

جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الخميس 11-3-2021
جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الخميس 11-3-2021
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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


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