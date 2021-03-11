جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الخميس 11-3-2021

يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز لموسم 2020 / 2021، وفقًا لنتائج آخر المباريات التي خاضتها الفرق المشاركة بالبطولة.

الجدير بالذكر أن الدوري المصري الممتاز، يشارك به 18 فريق، وأقيمت أول نسخة منه في موسم 1948 / 1949، والتي فاز بها النادي الأهلي، الذي يعتبر أكثر الأندية تتويجًا بالدرع بواقع 42 لقب، ويليه نادي الزمالك بـ 12 لقب فقط.

وكان الإعلامي محمود بدر الدين، هو صاحب فكرة إنشاء بطولة بعنوان “الدوري المصري” بنفس نظام الدوري الإنجليزي، لتنطلق بعدها النسخة الأولى من البطولة التي شارك بها 11 فريقًا.

وأحرز أول أهداف البطولة حينها اللاعب محمد أمين، نجم نادي “فاروق” الزمالك، ضد “المصري” يوم 22 أكتوبر 1948، ويعتبر العميد حسام حسن هو أكثر لاعب فاز بالدوري حيث أنه حقق 11 لقبًا مع الأهلي، و3 مع الزمالك.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري: