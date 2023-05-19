تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023 بعد فوز الهلال على ضمك، حيث استطاع الموج الأزرق تحقيق الفوز على نظيره ضمك بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ببطولة دوري روشن السعودي.

الهلال يهزم ضمك 1-0

وتواجه فريق الهلال مع نظيره ضمك على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في إطار مواجهات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدوري السعودي.

وبهذا الفوز الثمين، يرفع فريق الهلال السعودي رصيده إلى النقطة 53 محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتواجد فريق ضمك في المركز الحادي عشر ويمتلك 32 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

