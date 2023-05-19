جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023 بعد فوز الهلال على ضمك
تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023 بعد فوز الهلال على ضمك، حيث استطاع الموج الأزرق تحقيق الفوز على نظيره ضمك بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ببطولة دوري روشن السعودي.
الهلال يهزم ضمك 1-0
وتواجه فريق الهلال مع نظيره ضمك على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في إطار مواجهات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدوري السعودي.
وبهذا الفوز الثمين، يرفع فريق الهلال السعودي رصيده إلى النقطة 53 محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتواجد فريق ضمك في المركز الحادي عشر ويمتلك 32 نقطة.
ترتيب الدوري السعودي 2022/2023
- اتحاد جدة في المركز الأول برصيد 63 نقطة، 27 مباراة.
- النصر في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، 27 مباراة.
- الشباب في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، 27 مباراة.
- الهلال في المركز الرابع برصيد 53 نقطة، 27 مباراة.
- التعاون في المركز الخامس برصيد 46 نقطة، 27 مباراة.
- الفتح في المركز السادس برصيد 39 نقطة، 27 مباراة.
- الطائي في المركز السابع برصيد 34 نقطة، 27 مباراة.
- الاتفاق في المركز الثامن برصيد 33 نقطة، 27 مباراة.
- أبها في المركز التاسع برصيد 33 نقطة، 27 مباراة.
- الرائد في المركز العاشر برصيد 32 نقطة، 27 مباراة.
- ضمك في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة، 27 مباراة.
- الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، 27 مباراة.
- الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة، 27 مباراة.
- الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، 27 مباراة.
- العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، 27 مباراة.
- الباطن في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة، 27 مباراة.