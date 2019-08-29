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جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2020-1441

كتب محمد عطا اللهفي آخر تحديث
جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2020-1441
جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-1441

ننشر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2020-1441 ومراكز فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وترتيب الهلال والنصر وترتيب الاتحاد والاهلي وباقي الفرق، بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين في يوم 22 أغسطس 2019 ومباريات الجولة الأولى، ومن بداية المسابقة يبدو أن المنافسة ستكون قوية، وأن جميع المباريات لن تكون سهلة، حيث ظهرت الفرق الصاعدة بمستويات قوية جدا، ويعتبر الدوري السعودي هو أقوى دوري في المنطقة العربية، وواحد من أقوى وأهم الدوريات في القارة الآسيوية.

حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين هو نادي النصر، يدافع عن لقبه هذا الموسم، تنافس النصر على قمة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان فرق الهلال والاتحاد والأهلي والشباب، وربما تشهد المسابقة صعود فريق جديد قد ينافس على قمة جدول ترتيب فرق الدوري، كل الأندية دعمت صفوفها بصفقات كبيرة وبمواهب فذة وثمينة في عالم كرة القدم.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2020-1441

بدأت أندية الهلال والنصر والاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020 بالفوز في الأسبوع الأول، بينما كانت بداية الأهلي متعثرة بعد التعادل مع العدالة الصاعد حديثا للدوري، تقام مباريات المرحلة الثانية من الدوري السعودي بنهاية شهر أغسطس 2019، على أن يتوقف الدوري في بداية سبتمبر، بسبب فترة التوقف الدولي، ليعود مجددا يوم 13 سبتمبر 2019.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2020-1441
المركزالناديلعبفازتعادلخسرفارق الأهدافالنقاط
1الهلال110023
2الاتحاد110023
3النصر110023
4الاتفاق110023
5الشباب110013
6الاهلي101001
7العدالة101001
8التعاون101001
9الحزم101001
10الفيصلي101001
11الفيحاء101001
12الفتح1001-10
13أبها1001-20
14الرائد1001-20
15ضمك1001-20
16الوحدة1001-20

 

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عن الكاتب

محمد عطا الله

محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.

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