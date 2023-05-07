جدول ترتيب الدوري الانجليزي .. “مانشستر سيتي” في الصدارة وليفربول يقترب من الذهبي

ترتيب الدوري الانجليزي، أصبح في أشد حالاته وأصعبها، بعد أن فاز “مانشستر سيتي” بهدفين مقابل هدف في مباراته أمام “ليدز” وفوزه بثلاثة نقاط باهظة الثمن حيث أطاح بـ ارسنال عن صدارة المشهد، وابتعد بالقمة إلى أعلى برصيد نقاط “82 نقطة” بفارق أربعة نقاط بينه وبين أرسنال الوصيف والذي يمتلك في جعبته “78 نقطة”، بينما يقترب “ليفربول” من المربع الذهبي، والذي أصبح غاية حلمه ومناه، أن يلحق بجزء من الكعكة الذهبية بعد أن كان البطل لكنه يحاول، بعد فوزه على “برينتفورد” بهدف يتيم لـ محمد صلاح جعلته يطمئن قليلا بين صفوف ناديه بعد القلق الذي انتابه بابتعاده عن مشهد الهداف التاريخي، فاصبح يبذل كل ما لديه حتى يلحق بـ ” هالاند” الذي صعد لأعلى هو الأخر مثله مثل ناديه ليصبح الهداف التاريخي للدوري الانجليزي.

حالة من الغليان على صراع القمة

وينتظر عشاق ليفربول وصلاح المباريات القادمة، حتي يطمئنوا على فريقهم ونجمهم المفضل، ويشهد الدوري الانجليزي حالة من الغليان، التي جعلته على درجة كبيرة من القلق والارتياب، واليكم التفاصيل الكاملة للمشهد هناك اليوم.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

المركز الفريق عدد المباريات عدد النقاط المركز الأول مانشستر سيتي 34 مباراة 82 نقطة المركز الثاني أرسنال 34 مباراة 78 نقطة المركز الثالث نيوكاسل يونايتد من 33 مباراة 65 نقطة المركز الرابع مانشستر يونايتد 33 مباراة 63 نقطة المركز الخامس ليفربول 35 مباراة 62 نقطة المركز السادس توتنهام هوتسبير 35 مباراة 57 نقطة المركز السابع برايتون 32 مباراة 55 نقطة المركز الثامن أستون فيلا 35 مباراة 54 نقطة المركز التاسع برينتفورد 35 مباراة 50 نقطة المركز العاشر فولهام 35 مباراة 45 نقطة الحادي عشر تشيلسي 34 مباراة 42 نقطة الثاني عشر كريستال بالاس 35 مباراة 40 نقطة الثالث عشر وولفرهامبتون 35 مباراة 40 نقطة الرابع عشر بورنموث 35 مباراة 39 نقطة الخامس عشر وست هام يونايتد 34 مباراة 34 نقطة السادس عشر ليستر سيتي 34 مباراة 30 نقطة السابع عشر ليدز يونايتد 35 مباراة 30 نقطة الثامن عشر نوتنجهام فورست 34 مباراة 30 نقطة التاسع عشر أيفرتون 34 مباراة 29 نقطة العشرين ساوثامبتون 34 مباراة 24 نقطة