جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد إنتهاء الجولة الثانية لمَوسم 2019/2020

يقدم لكم موقع نجوم مصرية جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد إنتهاء الجولة الثانية موسم 2019/2020 انتهت اليوم أحداث الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لمَوسم 2019/2020 ويسعى نادي يوفنتوس للفوز بالدوري للمرة التاسعة على التوالي وقد أحرز نادي يوفنتوس بطولة الدوري ثمان مرات سابقة بالفعل

وينافس الفريق الإيطالي انتر ميلان بقيادة أنتونيو كونتي نظيره فريق يوفنتوس بقيادة ماوريسيو ساري، ويُظهر فريق انتر ميلان أداءً مختلفاً عن مواسمهِ السابقة حيث حقق 6 نقاط، كما يُظهر الفريق أداءً جيداً ومستوىً فريدً للغاية

أما نظيره يوفنتوس، فعانى فريق السيدة العجوز كثيراً في مباراته مع فريق نابولي في الجولة الثانية يوم الجمعة 31/8 وانتهى اللقاء بعد صراع على الفوز من قبل الفريقين بنتيجة 4-3 لمصلحة فريق يوفنتوس واستطاع انتزاع ال 3 نقاط من فريق نابولي

وتعادل فريق لاتسيو مع فريق العاصمة الإيطالية روما بنتيجة إيجابية هدف لكل فريق 1-1 وشهد لقاء روما العديد من الفرص الضائعة حيث اصطدمت الكرة بالقائمين والعارضة 6 مرات مما منع فريق روما من الفوز بالمباراة وتحقيق الثلاث نقاط، واستطاع فريق ميلان الفوز على فريق بريشيا بهدف نظيف مقابل لا شئ

وبعد إنتهاء أحداث الجولة الثانية من الدوري الإيطالي يقدم لكم موقع نجوم مصرية جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثانية لمَوسم 2019/2020

ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثانية: