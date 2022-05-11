جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على أستون فيلا 11-5-2022
حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا على نظيره فريق أستون فيلا بنتيجة 2-1 في مباراة اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.
أهداف ليفربول وأستون فيلا اليوم
• سجل الهدف الأول والوحيد لفريق أستون فيلا عن طريق البرازيلي اللاعب دوجلاس لويز في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة.
• وسجل اللاعب الكاميروني جويل ماتيب الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة السادسة من زمن المباراة.
• وسجل اللاعب ساديو ماني الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 65 من زمن المباراة.
ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم 11-5-2022
1- فريق مانشستر سيتي برصيد نقاط 86 نقطة.
2- فريق ليفربول برصيد نقاط 86 نقطة.
3- فريق تشيلسي برصيد نقاط 67 نقطة.
4- فريق أرسنال برصيد نقاط 66 نقطة.
5- فريق توتنهام برصيد نقاط 62 نقطة.
6- فريق مان يونايتد برصيد نقاط 58 نقطة.
7- فريق وست هام برصيد نقاط 55 نقطة.
8 – فريق وولفرهامبتون برصيد نقاط 50 نقطة.
9- فريق برايتون برصيد نقاط 47 نقطة.
10- فريق كريستال بالاس برصيد نقاط 44 نقطة.
11- فريق أستون فيلا برصيد نقاط 43 نقطة.
12- فريق برينتفورد برصيد نقاط 43 نقطة.
13- فريق نيوكاسل يونايتد برصيد نقاط 43 نقطة.
14- فريق ليستر سيتي برصيد نقاط 42 نقطة.
15- فريق ساوثهامبتون برصيد نقاط 40 نقطة.
16- فريق إيفرتون برصيد نقاط 35 نقطة.
17- فريق بيرنلي برصيد نقاط 34 نقطة.
18- فريق ليدز برصيد نقاط 34 نقطة.
19- فريق واتفورد برصيد نقاط 22 نقطة.
20- فريق نوريتش برصيد نقاط 21 نقطة.