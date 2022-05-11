جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على أستون فيلا 11-5-2022

عبد الله إبراهيم عبد الحميد

حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا على نظيره فريق أستون فيلا بنتيجة 2-1 في مباراة اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على أستون فيلا 11-5-2022 1 11/5/2022 - 7:30 م

أهداف ليفربول وأستون فيلا اليوم

• سجل الهدف الأول والوحيد لفريق أستون فيلا عن طريق البرازيلي اللاعب دوجلاس لويز في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة.

• وسجل اللاعب الكاميروني جويل ماتيب الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة السادسة من زمن المباراة.

تشكيل ليفربول ضد أستون فيلا والقناة الناقلة وموعد المباراة

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

• وسجل اللاعب ساديو ماني الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 65 من زمن المباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم 11-5-2022

1- فريق مانشستر سيتي برصيد نقاط 86 نقطة.

2- فريق ليفربول برصيد نقاط 86 نقطة.

3- فريق تشيلسي برصيد نقاط 67 نقطة.

4- فريق أرسنال برصيد نقاط 66 نقطة.

5- فريق توتنهام برصيد نقاط 62 نقطة.

6- فريق مان يونايتد برصيد نقاط 58 نقطة.

7- فريق وست هام برصيد نقاط 55 نقطة.

8 – فريق وولفرهامبتون برصيد نقاط 50 نقطة.

9- فريق برايتون برصيد نقاط 47 نقطة.

10- فريق كريستال بالاس برصيد نقاط 44 نقطة.

11- فريق أستون فيلا برصيد نقاط 43 نقطة.

12- فريق برينتفورد برصيد نقاط 43 نقطة.

13- فريق نيوكاسل يونايتد برصيد نقاط 43 نقطة.

14- فريق ليستر سيتي برصيد نقاط 42 نقطة.

15- فريق ساوثهامبتون برصيد نقاط 40 نقطة.

16- فريق إيفرتون برصيد نقاط 35 نقطة.

17- فريق بيرنلي برصيد نقاط 34 نقطة.

18- فريق ليدز برصيد نقاط 34 نقطة.

19- فريق واتفورد برصيد نقاط 22 نقطة.

20- فريق نوريتش برصيد نقاط 21 نقطة.

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عبد الله إبراهيم عبد الحميد

اعمل بمجال التدوين منذ 10 سنوات بمجالات عدة منها:
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