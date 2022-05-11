جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على أستون فيلا 11-5-2022

حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا على نظيره فريق أستون فيلا بنتيجة 2-1 في مباراة اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف ليفربول وأستون فيلا اليوم

• سجل الهدف الأول والوحيد لفريق أستون فيلا عن طريق البرازيلي اللاعب دوجلاس لويز في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة.

• وسجل اللاعب الكاميروني جويل ماتيب الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة السادسة من زمن المباراة.

• وسجل اللاعب ساديو ماني الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 65 من زمن المباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم 11-5-2022

1- فريق مانشستر سيتي برصيد نقاط 86 نقطة.

2- فريق ليفربول برصيد نقاط 86 نقطة.

3- فريق تشيلسي برصيد نقاط 67 نقطة.

4- فريق أرسنال برصيد نقاط 66 نقطة.

5- فريق توتنهام برصيد نقاط 62 نقطة.

6- فريق مان يونايتد برصيد نقاط 58 نقطة.

7- فريق وست هام برصيد نقاط 55 نقطة.

8 – فريق وولفرهامبتون برصيد نقاط 50 نقطة.

9- فريق برايتون برصيد نقاط 47 نقطة.

10- فريق كريستال بالاس برصيد نقاط 44 نقطة.

11- فريق أستون فيلا برصيد نقاط 43 نقطة.

12- فريق برينتفورد برصيد نقاط 43 نقطة.

13- فريق نيوكاسل يونايتد برصيد نقاط 43 نقطة.

14- فريق ليستر سيتي برصيد نقاط 42 نقطة.

15- فريق ساوثهامبتون برصيد نقاط 40 نقطة.

16- فريق إيفرتون برصيد نقاط 35 نقطة.

17- فريق بيرنلي برصيد نقاط 34 نقطة.

18- فريق ليدز برصيد نقاط 34 نقطة.

19- فريق واتفورد برصيد نقاط 22 نقطة.

20- فريق نوريتش برصيد نقاط 21 نقطة.