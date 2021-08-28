جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة 2

أرقام الدوري الانجليزي الممتاز الجولة 2

عدد الأهداف المسجلة 59

متوسط الاهداف لكل مباراة 2.95

نسبة الفوز داخل الارض 60%

نسبة الفوز خارج الارض 25%

نسبة التعادلات 15%

2 هو عدد الجولات الملعوبة من اصل 38 جولة

جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز الجولة 2