جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة 2

بواسطة Ahmed Omara

أرقام الدوري الانجليزي الممتاز الجولة 2

عدد الأهداف المسجلة  59
متوسط الاهداف لكل مباراة 2.95
نسبة الفوز داخل الارض 60%
نسبة الفوز خارج الارض 25%
نسبة التعادلات 15%
2 هو عدد الجولات الملعوبة من اصل 38 جولة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز الجولة 2

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية له/عليه فرق نقاط
1 وست هام يونايتد 2 2 0 0 36 3:8 5 6
2 ليفربول 2 2 0 0 36 0:5 5 6
2 تشيلسي 2 2 0 0 36 0:5 5 6
3 برايتون 2 2 0 0 36 1:4 3 6
4 توتنهام هوتسبير 2 2 0 0 36 0:2 2 6
5 مانشستر يونايتد 2 1 1 0 36 2:6 4 4
6 إيفرتون 2 1 1 0 36 3:5 2 4
7 برينتفورد 2 1 1 0 36 0:2 2 4
8 مانشستر سيتي 2 1 0 1 36 1:5 4 3
9 أستون فيلا 2 1 0 1 36 3:4 1 3
10 واتفورد 2 1 0 1 36 4:3 -1 3
11 ليستر سيتي 2 1 0 1 36 4:2 -2 3
12 ساوثهامتون 2 0 1 1 36 4:2 -2 1
13 كريستال بالاس 2 0 1 1 36 3:0 -3 1
14 ليدز يونايتد 2 0 1 1 36 7:3 -4 1
15 وولفرهامبتون 2 0 0 2 36 2:0 -2 0
16 بيرنلي 2 0 0 2 36 4:1 -3 0
17 نيوكاسل يونايتد 2 0 0 2 36 6:2 -4 0
18 آرسنال 2 0 0 2 36 4:0 -4 0
19 نورويتش سيتي 2 0 0 2 36 8:0 -8 0


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Ahmed Omara