جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة 2
أرقام الدوري الانجليزي الممتاز الجولة 2
عدد الأهداف المسجلة 59
متوسط الاهداف لكل مباراة 2.95
نسبة الفوز داخل الارض 60%
نسبة الفوز خارج الارض 25%
نسبة التعادلات 15%
2 هو عدد الجولات الملعوبة من اصل 38 جولة
جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز الجولة 2
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|متبقية
|له/عليه
|فرق
|نقاط
|1
|وست هام يونايتد
|2
|2
|0
|0
|36
|3:8
|5
|6
|2
|ليفربول
|2
|2
|0
|0
|36
|0:5
|5
|6
|2
|تشيلسي
|2
|2
|0
|0
|36
|0:5
|5
|6
|3
|برايتون
|2
|2
|0
|0
|36
|1:4
|3
|6
|4
|توتنهام هوتسبير
|2
|2
|0
|0
|36
|0:2
|2
|6
|5
|مانشستر يونايتد
|2
|1
|1
|0
|36
|2:6
|4
|4
|6
|إيفرتون
|2
|1
|1
|0
|36
|3:5
|2
|4
|7
|برينتفورد
|2
|1
|1
|0
|36
|0:2
|2
|4
|8
|مانشستر سيتي
|2
|1
|0
|1
|36
|1:5
|4
|3
|9
|أستون فيلا
|2
|1
|0
|1
|36
|3:4
|1
|3
|10
|واتفورد
|2
|1
|0
|1
|36
|4:3
|-1
|3
|11
|ليستر سيتي
|2
|1
|0
|1
|36
|4:2
|-2
|3
|12
|ساوثهامتون
|2
|0
|1
|1
|36
|4:2
|-2
|1
|13
|كريستال بالاس
|2
|0
|1
|1
|36
|3:0
|-3
|1
|14
|ليدز يونايتد
|2
|0
|1
|1
|36
|7:3
|-4
|1
|15
|وولفرهامبتون
|2
|0
|0
|2
|36
|2:0
|-2
|0
|16
|بيرنلي
|2
|0
|0
|2
|36
|4:1
|-3
|0
|17
|نيوكاسل يونايتد
|2
|0
|0
|2
|36
|6:2
|-4
|0
|18
|آرسنال
|2
|0
|0
|2
|36
|4:0
|-4
|0
|19
|نورويتش سيتي
|2
|0
|0
|2
|36
|8:0
|-8
|0