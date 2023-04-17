جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات الأحد وتعادل برشلونة

انتهت مباريات يوم الأحد في الدري الإسباني، بسقوط فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي، ففي هذه المباراة برشلونة لم يستطع فك شفرة خيتافي.

وتعادل الفريق سلبيًا في مباراة صعبة على ملعب خيتافي، وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده للنقطة 73 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

تشكيلة خيتافي

تشكيلة برشلونة

إحصائيات مباراة برشلونة وخيتافي

وعلى الرغم من عدم تحقيق الفوز في هذه المباراة، إلا أن برشلونة لازال يحتل المرتبة الأولى في الدوري، في حين حقق فريقا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الفوز في مبارياتهما الأخيرة، حيث فاز ريال مدريد على فريق قادش، ولا يزال في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن برشلونة.

وبهذه النتائج، يواصل كلا الفريقين الملاحقين لبرشلونة تقليل الفارق بينهم وبين برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 60 نقطة، وذلك بعد فوزه في المباراة الأخيرة على فريق ألميريا بنتيجة 2 – 1، وبهذا الفوز، يواصل أتلتيكو مدريد تحقيق الانتصارات وتحسين مركزه في الجدول، ويسعى الفريق للاحتفاظ بمكانته في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويعد فريق أتلتيكو مدريد واحدًا من أهم المنافسين لبرشلونة وريال مدريد في الصراع على لقب الدوري الإسباني، ويأمل الفريق في تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية من الموسم.

ومع تبقي بعض المباريات المهمة في الموسم الحالي، يسعى برشلونة للحفاظ على مكانته في الصدارة وتحقيق اللقب الكبير.

وتختتم منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بمباراة تجمع بين فريقي سيلتا فيجو وريال مايوركا، وذلك مساء اليوم الاثنين، وتعد هذه المباراة فرصة لكل فريق لتحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول الترتيب.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات الأحد كالتالي:

1 – برشلونة 73 نقطة.

2 – ريال مدريد 62 نقطة.

3 – أتلتيكو مدريد 60 نقطة.

4 – ريال سوسيداد 51 نقطة.

5- ريال بيتيس 48 نقطة

6 – فياريال 47 نقطة.

7 – أتلتيك بلباو 43 نقطة.

8- رايو فاليكانو 40 نقطة.

9 – جيرونا 38 نقطة.

10 – أوساسونا 38 نقطة.

11 – سيلتا فيجو 36 نقطة.

12 – إشبيلية 35 نقطة.

13 – ريال مايوركا 34 نقطة.

14- بلد الوليد 32 نقطة.

15 – خيتافي 31 نقطة.

16 – قادش 31 نقطة.

17 – ألميريا 30 نقطة.

18 – فالنسيا 27 نقطة.

19 – أسبانيول 27 نقطة.

20 – إلتشي 13 نقطة.