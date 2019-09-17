سوف ننقل لكم محبي الكره المصريه جدول المباريات للدوري المصري 2020-2021، وموعد مباريات الزمالك ومباريات الأهلي المصري، ومباريات بيراميد و الموعد الرسمي لبدء الدوري المصري الممتاز،







سوف ينطلق الدوري المصري يوم 21-9-2019، على أن يتم لعب مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 20-9-2019.

الأسبوع الأول







الأهلى × سموحة

الزمالك × الاتحاد السكندرى

طنطا × وادى دجلة

المقاولون العرب × طلائع الجيش

المقاصة × أسوان

إنبى × بيراميدز

حرس الحدود × المصرى

الإسماعيلى × الجونة

إف سى مصر × الانتاج الحربى

الأسبوع الثانى

طنطا × بيراميدز إنبى × طلائع الجيش المقاولون العرب × سموحة الأهلى × الإنتاج الحربي إف سي مصر × أسوان مصر المقاصة × الزمالك الاتحاد السكندرى × الجونة الإسماعيلى × المصرى حرس الحدود × وادى دجلة

الأسبوع الثالث







سموحة × إنبى

طلائع الجيش × بيراميدز

وادى دجلة × الإسماعيلى

المصرى × الاتحاد السكندري

الجونة × المقاصة

الزمالك × إف سي مصر

أسوان × الأهلى

الإنتاج الحربي × المقاولون

حرس الحدود × طنطا

الأسبوع الرابع

طنطا × طلائع الجيش بيراميدز × سموحة إنبى × الإنتاج الحربي المقاولون العرب × أسوان الأهلي × الزمالك إف سي مصر × الجونة مصر المقاصة × المصرى الاتحاد السكندري × وادى دجلة الإسماعيلى × حرس الحدود

الأسبوع الخامس

أسوان × إنبى

الإنتاج الحربي × بيراميدز

سموحة × طلائع الجيش

حرس الحدود × الاتحاد السكندرى

وادى دجلة × المقاصة

المصرى × إف سي مصر

الجونة × الأهلى

الزمالك × المقاولون

الإسماعيلى × طنطا

الأسبوع السادس

طنطا × سموحة طلائع الجيش × الإنتاج الحربي بيراميدز × أسوان إنبي × الزمالك المقاولون العرب × الجونة الأهلي × المصري إف سي مصر × وادى دجلة مصر المقاصة × حرس الحدود الاتحاد السكندري × الإسماعيلي

الأسبوع السابع

الجونة × إنبي

الزمالك × بيراميدز

أسوان × طلائع الجيش

الإنتاج الحربي × سموحة

الإسماعيلي × مصر المقاصة

حرس الحدود × إف سي مصر

وادى دجلة × الأهلي

المصري × المقاولون العرب

الاتحاد السكندري × طنطا

الأسبوع الثامن

طنطا × الإنتاج الحربي سموحة × أسوان طلائع الجيش × الزمالك بيراميدز × الجونة إنبي × المصري المقاولون العرب × وادى دجلة الأهلي × حرس الحدود إف سي مصر × الإسماعيلي مصر المقاصة × الاتحاد السكندري

الأسبوع التاسع

وادى دجلة × إنبى

المصرى × بيراميدز

الجونة × طلائع الجيش

الزمالك × سموحة

أسوان × الإنتاج الحربي

الاتحاد السكندري × إف سي مصر

الإسماعيلي × الأهلي

حرس الحدود × المقاولون العرب

مصر المقاصة × طنطا

الأسبوع العاشر

طنطا × أسوان الإنتاج الحربي × الزمالك سموحة × الجونة طلائع الجيش × المصري بيراميدز × وادى دجلة إنبي × حرس الحدود المقاولون العرب × الإسماعيلي الأهلي × الاتحاد السكندري إف سي مصر × مصر المقاصة

الأسبوع الحادى عشر

الإسماعيلي × إنبى

حرس الحدود × بيراميدز

وادى دجلة × طلائع الجيش

المصري × سموحة

الجونة × الإنتاج الحربي

الزمالك × أسوان

مصر المقاصة × الأهلي

الاتحاد السكندري × المقاولون العرب

إف سي مصر × طنطا

الأسبوع الثانى عشر

طنطا × الزمالك أسوان × الجونة الإنتاج الحربي × المصري سموحة × وادى دجلة طلائع الجيش × حرس الحدود بيراميدز × الإسماعيلي إنبي × الاتحاد السكندري المقاولون العرب × مصر المقاصة الأهلي × إف سي مصر

الأسبوع الثالث عشر

مصر المقاصة × إنبى

الاتحاد السكندري × بيراميدز

الإسماعيلى × طلائع الجيش

حرس الحدود × سموحة

وادى دجلة × الإنتاج الحربي

المصرى × أسوان

الجونة × الزمالك

إف سي مصر× المقاولون

الأهلى × طنطا

الأسبوع الرابع عشر

طنطا × الجونة الزمالك × المصرى أسوان × وادى دجلة الإنتاج الحربي × حرس الحدود سموحة × الإسماعيلى طلائع الجيش × الاتحاد السكندرى بيراميدز × مصر المقاصة إنبى × إف سى مصر المقاولون العرب × الأهلى

الأسبوع الخامس عشر

الأهلى × إنبى

إف سي مصر × بيراميدز

مصر المقاصة × طلائع الجيش

الاتحاد السكندري × سموحة

الإسماعيلى × الإنتاج الحربي

حرس الحدود × أسوان

وادى دجلة × الزمالك

المصرى × الجونة

المقاولون العرب × طنطا

الأسبوع السادس عشر

المصرى × طنطا الجونة × وادى دجلة الزمالك × حرس الحدود أسوان × الإسماعيلى الإنتاج الحربي × الاتحاد السكندري سموحة × مصر المقاصة طلائع الجيش × إف سي مصر بيراميدز × الأهلى إنبى × المقاولون العرب

الأسبوع السابع عشر

طنطا × إنبى

المقاولون العرب × بيراميدز

الأهلى × طلائع الجيش

إف سي مصر × سموحة

مصر المقاصة × الإنتاج الحربي

الاتحاد السكندري × أسوان

الإسماعيلي × الزمالك

حرس الحدود × الجونة

وادى دجلة × المصرى