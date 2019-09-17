جدول الدوري المصري الجديد 2020-2021
جدول الدورى المصرى الجديد 2020-2021
سوف ننقل لكم محبي الكره المصريه جدول المباريات للدوري المصري 2020-2021، وموعد مباريات الزمالك ومباريات الأهلي المصري، ومباريات بيراميد و الموعد الرسمي لبدء الدوري المصري الممتاز،
سوف ينطلق الدوري المصري يوم 21-9-2019، على أن يتم لعب مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 20-9-2019.
الأسبوع الأول
- الأهلى × سموحة
- الزمالك × الاتحاد السكندرى
- طنطا × وادى دجلة
- المقاولون العرب × طلائع الجيش
- المقاصة × أسوان
- إنبى × بيراميدز
- حرس الحدود × المصرى
- الإسماعيلى × الجونة
- إف سى مصر × الانتاج الحربى
الأسبوع الثانى
- طنطا × بيراميدز
- إنبى × طلائع الجيش
- المقاولون العرب × سموحة
- الأهلى × الإنتاج الحربي
- إف سي مصر × أسوان
- مصر المقاصة × الزمالك
- الاتحاد السكندرى × الجونة
- الإسماعيلى × المصرى
- حرس الحدود × وادى دجلة
الأسبوع الثالث
- سموحة × إنبى
- طلائع الجيش × بيراميدز
- وادى دجلة × الإسماعيلى
- المصرى × الاتحاد السكندري
- الجونة × المقاصة
- الزمالك × إف سي مصر
- أسوان × الأهلى
- الإنتاج الحربي × المقاولون
- حرس الحدود × طنطا
الأسبوع الرابع
- طنطا × طلائع الجيش
- بيراميدز × سموحة
- إنبى × الإنتاج الحربي
- المقاولون العرب × أسوان
- الأهلي × الزمالك
- إف سي مصر × الجونة
- مصر المقاصة × المصرى
- الاتحاد السكندري × وادى دجلة
- الإسماعيلى × حرس الحدود
الأسبوع الخامس
- أسوان × إنبى
- الإنتاج الحربي × بيراميدز
- سموحة × طلائع الجيش
- حرس الحدود × الاتحاد السكندرى
- وادى دجلة × المقاصة
- المصرى × إف سي مصر
- الجونة × الأهلى
- الزمالك × المقاولون
- الإسماعيلى × طنطا
الأسبوع السادس
- طنطا × سموحة
- طلائع الجيش × الإنتاج الحربي
- بيراميدز × أسوان
- إنبي × الزمالك
- المقاولون العرب × الجونة
- الأهلي × المصري
- إف سي مصر × وادى دجلة
- مصر المقاصة × حرس الحدود
- الاتحاد السكندري × الإسماعيلي
الأسبوع السابع
- الجونة × إنبي
- الزمالك × بيراميدز
- أسوان × طلائع الجيش
- الإنتاج الحربي × سموحة
- الإسماعيلي × مصر المقاصة
- حرس الحدود × إف سي مصر
- وادى دجلة × الأهلي
- المصري × المقاولون العرب
- الاتحاد السكندري × طنطا
الأسبوع الثامن
- طنطا × الإنتاج الحربي
- سموحة × أسوان
- طلائع الجيش × الزمالك
- بيراميدز × الجونة
- إنبي × المصري
- المقاولون العرب × وادى دجلة
- الأهلي × حرس الحدود
- إف سي مصر × الإسماعيلي
- مصر المقاصة × الاتحاد السكندري
الأسبوع التاسع
- وادى دجلة × إنبى
- المصرى × بيراميدز
- الجونة × طلائع الجيش
- الزمالك × سموحة
- أسوان × الإنتاج الحربي
- الاتحاد السكندري × إف سي مصر
- الإسماعيلي × الأهلي
- حرس الحدود × المقاولون العرب
- مصر المقاصة × طنطا
الأسبوع العاشر
- طنطا × أسوان
- الإنتاج الحربي × الزمالك
- سموحة × الجونة
- طلائع الجيش × المصري
- بيراميدز × وادى دجلة
- إنبي × حرس الحدود
- المقاولون العرب × الإسماعيلي
- الأهلي × الاتحاد السكندري
- إف سي مصر × مصر المقاصة
الأسبوع الحادى عشر
- الإسماعيلي × إنبى
- حرس الحدود × بيراميدز
- وادى دجلة × طلائع الجيش
- المصري × سموحة
- الجونة × الإنتاج الحربي
- الزمالك × أسوان
- مصر المقاصة × الأهلي
- الاتحاد السكندري × المقاولون العرب
- إف سي مصر × طنطا
الأسبوع الثانى عشر
- طنطا × الزمالك
- أسوان × الجونة
- الإنتاج الحربي × المصري
- سموحة × وادى دجلة
- طلائع الجيش × حرس الحدود
- بيراميدز × الإسماعيلي
- إنبي × الاتحاد السكندري
- المقاولون العرب × مصر المقاصة
- الأهلي × إف سي مصر
الأسبوع الثالث عشر
- مصر المقاصة × إنبى
- الاتحاد السكندري × بيراميدز
- الإسماعيلى × طلائع الجيش
- حرس الحدود × سموحة
- وادى دجلة × الإنتاج الحربي
- المصرى × أسوان
- الجونة × الزمالك
- إف سي مصر× المقاولون
- الأهلى × طنطا
الأسبوع الرابع عشر
- طنطا × الجونة
- الزمالك × المصرى
- أسوان × وادى دجلة
- الإنتاج الحربي × حرس الحدود
- سموحة × الإسماعيلى
- طلائع الجيش × الاتحاد السكندرى
- بيراميدز × مصر المقاصة
- إنبى × إف سى مصر
- المقاولون العرب × الأهلى
الأسبوع الخامس عشر
- الأهلى × إنبى
- إف سي مصر × بيراميدز
- مصر المقاصة × طلائع الجيش
- الاتحاد السكندري × سموحة
- الإسماعيلى × الإنتاج الحربي
- حرس الحدود × أسوان
- وادى دجلة × الزمالك
- المصرى × الجونة
- المقاولون العرب × طنطا
الأسبوع السادس عشر
- المصرى × طنطا
- الجونة × وادى دجلة
- الزمالك × حرس الحدود
- أسوان × الإسماعيلى
- الإنتاج الحربي × الاتحاد السكندري
- سموحة × مصر المقاصة
- طلائع الجيش × إف سي مصر
- بيراميدز × الأهلى
- إنبى × المقاولون العرب
الأسبوع السابع عشر
- طنطا × إنبى
- المقاولون العرب × بيراميدز
- الأهلى × طلائع الجيش
- إف سي مصر × سموحة
- مصر المقاصة × الإنتاج الحربي
- الاتحاد السكندري × أسوان
- الإسماعيلي × الزمالك
- حرس الحدود × الجونة
- وادى دجلة × المصرى