أخبار الرياضة

جدول الدوري المصري الجديد 2020-2021

بواسطة منة مجدي 0
جدول الدورى المصرى الجديد 2020-2021 جدول الدورى المصرى الجديد 2020-2021

سوف ننقل لكم محبي الكره المصريه جدول المباريات للدوري المصري 2020-2021، وموعد مباريات الزمالك ومباريات الأهلي المصري، ومباريات بيراميد و الموعد الرسمي لبدء الدوري المصري الممتاز،



سوف ينطلق الدوري المصري يوم 21-9-2019، على أن يتم لعب مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 20-9-2019.

الأسبوع الأول



  •  الأهلى × سموحة
  • الزمالك × الاتحاد السكندرى
  • طنطا × وادى دجلة
  • المقاولون العرب × طلائع الجيش
  • المقاصة × أسوان
  • إنبى × بيراميدز
  • حرس الحدود × المصرى
  • الإسماعيلى × الجونة
  • إف سى مصر × الانتاج الحربى

الأسبوع الثانى

  1. طنطا × بيراميدز
  2. إنبى × طلائع الجيش
  3. المقاولون العرب × سموحة
  4. الأهلى × الإنتاج الحربي
  5. إف سي مصر × أسوان
  6. مصر المقاصة × الزمالك
  7. الاتحاد السكندرى × الجونة
  8. الإسماعيلى × المصرى
  9. حرس الحدود × وادى دجلة

الأسبوع الثالث



  • سموحة × إنبى
  • طلائع الجيش × بيراميدز
  • وادى دجلة × الإسماعيلى
  • المصرى × الاتحاد السكندري
  • الجونة × المقاصة
  • الزمالك × إف سي مصر
  • أسوان × الأهلى
  • الإنتاج الحربي × المقاولون
  • حرس الحدود × طنطا

الأسبوع الرابع

  1. طنطا × طلائع الجيش
  2. بيراميدز × سموحة
  3. إنبى × الإنتاج الحربي
  4. المقاولون العرب × أسوان
  5. الأهلي × الزمالك
  6. إف سي مصر × الجونة
  7. مصر المقاصة × المصرى
  8. الاتحاد السكندري × وادى دجلة
  9. الإسماعيلى × حرس الحدود

الأسبوع الخامس

  • أسوان × إنبى
  • الإنتاج الحربي × بيراميدز
  • سموحة × طلائع الجيش
  • حرس الحدود × الاتحاد السكندرى
  • وادى دجلة × المقاصة
  • المصرى × إف سي مصر
  • الجونة × الأهلى
  • الزمالك × المقاولون
  • الإسماعيلى × طنطا

الأسبوع السادس

  1. طنطا × سموحة
  2. طلائع الجيش × الإنتاج الحربي
  3. بيراميدز × أسوان
  4. إنبي × الزمالك
  5. المقاولون العرب × الجونة
  6. الأهلي × المصري
  7. إف سي مصر × وادى دجلة
  8. مصر المقاصة × حرس الحدود
  9. الاتحاد السكندري × الإسماعيلي

الأسبوع السابع

  • الجونة × إنبي
  • الزمالك × بيراميدز
  • أسوان × طلائع الجيش
  • الإنتاج الحربي × سموحة
  • الإسماعيلي × مصر المقاصة
  • حرس الحدود × إف سي مصر
  • وادى دجلة × الأهلي
  • المصري × المقاولون العرب
  • الاتحاد السكندري × طنطا

الأسبوع الثامن

  1. طنطا × الإنتاج الحربي
  2. سموحة × أسوان
  3. طلائع الجيش × الزمالك
  4. بيراميدز × الجونة
  5. إنبي × المصري
  6. المقاولون العرب × وادى دجلة
  7. الأهلي × حرس الحدود
  8. إف سي مصر × الإسماعيلي
  9. مصر المقاصة × الاتحاد السكندري

الأسبوع التاسع

  • وادى دجلة × إنبى
  • المصرى × بيراميدز
  • الجونة × طلائع الجيش
  •  الزمالك × سموحة
  • أسوان × الإنتاج الحربي
  • الاتحاد السكندري × إف سي مصر
  • الإسماعيلي × الأهلي
  • حرس الحدود × المقاولون العرب
  • مصر المقاصة × طنطا

الأسبوع العاشر

  1. طنطا × أسوان
  2. الإنتاج الحربي × الزمالك
  3. سموحة × الجونة
  4. طلائع الجيش × المصري
  5. بيراميدز × وادى دجلة
  6. إنبي × حرس الحدود
  7. المقاولون العرب × الإسماعيلي
  8. الأهلي × الاتحاد السكندري
  9. إف سي مصر × مصر المقاصة

الأسبوع الحادى عشر

  •  الإسماعيلي × إنبى
  • حرس الحدود × بيراميدز
  • وادى دجلة × طلائع الجيش
  • المصري × سموحة
  • الجونة × الإنتاج الحربي
  • الزمالك × أسوان
  • مصر المقاصة × الأهلي
  • الاتحاد السكندري × المقاولون العرب
  • إف سي مصر × طنطا

الأسبوع الثانى عشر

  1. طنطا × الزمالك
  2. أسوان × الجونة
  3. الإنتاج الحربي ×  المصري
  4. سموحة × وادى دجلة
  5. طلائع الجيش × حرس الحدود
  6. بيراميدز × الإسماعيلي
  7. إنبي × الاتحاد السكندري
  8. المقاولون العرب × مصر المقاصة
  9. الأهلي × إف سي مصر

الأسبوع الثالث عشر

  • مصر المقاصة × إنبى
  • الاتحاد السكندري × بيراميدز
  • الإسماعيلى × طلائع الجيش
  • حرس الحدود × سموحة
  • وادى دجلة × الإنتاج الحربي
  • المصرى × أسوان
  • الجونة × الزمالك
  • إف سي مصر× المقاولون
  • الأهلى × طنطا

الأسبوع الرابع عشر

  1. طنطا × الجونة
  2. الزمالك × المصرى
  3. أسوان × وادى دجلة
  4. الإنتاج الحربي × حرس الحدود
  5. سموحة × الإسماعيلى
  6. طلائع الجيش × الاتحاد السكندرى
  7. بيراميدز × مصر المقاصة
  8. إنبى × إف سى مصر
  9. المقاولون العرب × الأهلى

الأسبوع الخامس عشر

  • الأهلى × إنبى
  • إف سي مصر × بيراميدز
  • مصر المقاصة × طلائع الجيش
  • الاتحاد السكندري × سموحة
  • الإسماعيلى × الإنتاج الحربي
  • حرس الحدود × أسوان
  • وادى دجلة × الزمالك
  • المصرى × الجونة
  • المقاولون العرب × طنطا

الأسبوع السادس عشر

  1. المصرى × طنطا
  2. الجونة × وادى دجلة
  3. الزمالك × حرس الحدود
  4. أسوان × الإسماعيلى
  5. الإنتاج الحربي × الاتحاد السكندري
  6. سموحة × مصر المقاصة
  7. طلائع الجيش × إف سي مصر
  8. بيراميدز × الأهلى
  9. إنبى × المقاولون العرب

الأسبوع السابع عشر

  • طنطا × إنبى
  • المقاولون العرب × بيراميدز
  • الأهلى × طلائع الجيش
  • إف سي مصر × سموحة
  • مصر المقاصة × الإنتاج الحربي
  • الاتحاد السكندري × أسوان
  • الإسماعيلي × الزمالك
  • حرس الحدود × الجونة
  • وادى دجلة × المصرى


منة مجدي

    محامية أهوي الكتابة والسفر



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