جدل في الشارع الرياضي السعودي بسبب اتهام نجم النصر بتناول مادة محظورة

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع في الشارع الرياضي السعودي بسبب النجم الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط نادي النصر السعودي بعد مباراة النصر والأخدود.

مصدر الصورة: يلا كورة

وشاعت الكثير من الأخبار حول تعاطي النجم الإيفواري مادة محظورة أثناء اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، بعدما تداول الجمهور السعودي صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه فوفانا يستنشق زجاجة طبية صغيرة في المباراة التي أقيمت بين النصر والأخدود والتي انتهت بفوز النصر بثلاثة أهداف دون رد على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

المادة التي استنشقها فوفانا

وذكر أخصائي العلاج الطبيعي أن المادة التي استنشقها سيكو فوفانا أثناء مباراة النصر والأخدود هي غالباً زيت النعناع ونشر ذلك على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، حيث يُستخدم هذا الزيت من قبل العديد من الرياضيين لزيادة التركيز وتحسين التنفس والتخلص من الاحتقان.

ترتيب النصر في دوري روشن

وبهذا الفوز رفع نادي النصر رصيده إلى 34 نقطة بعدما لعب 14 مباراة في دوري روشن السعودي للمحترفين ليحافظ على مركز الوصيف في ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال المتصدر ب35 نقطة من 13 مباراة خاضها، بينما تجمد رصيد نادي الأخدود عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.