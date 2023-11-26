أخبار الرياضة

جدل في الشارع الرياضي السعودي بسبب اتهام نجم النصر بتناول مادة محظورة

هبة حسني سليمان

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع في الشارع الرياضي السعودي بسبب النجم الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط نادي النصر السعودي بعد مباراة النصر والأخدود.

صورة لسيكو فوفانا

مصدر الصورة: يلا كورة

وشاعت الكثير من الأخبار حول تعاطي النجم الإيفواري مادة محظورة أثناء اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، بعدما تداول الجمهور السعودي صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه فوفانا يستنشق زجاجة طبية صغيرة في المباراة التي أقيمت بين النصر والأخدود والتي انتهت بفوز النصر بثلاثة أهداف دون رد على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

المادة التي استنشقها فوفانا

صورة لسيكو فوفانا
مصدر الصورة: يلا كورة

وذكر أخصائي العلاج الطبيعي أن المادة التي استنشقها سيكو فوفانا أثناء مباراة النصر والأخدود هي غالباً زيت النعناع ونشر ذلك على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، حيث يُستخدم هذا الزيت من قبل العديد من الرياضيين لزيادة التركيز وتحسين التنفس والتخلص من الاحتقان.

ترتيب النصر في دوري روشن

صورة لشعار نادي النصر السعودي
مصدر الصورة: ويكبيديا

وبهذا الفوز رفع نادي النصر رصيده إلى 34 نقطة بعدما لعب 14 مباراة في دوري روشن السعودي للمحترفين ليحافظ على مركز الوصيف في ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال المتصدر ب35 نقطة من 13 مباراة خاضها، بينما تجمد رصيد نادي الأخدود عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.


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عن الكاتب:
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هبة حسني سليمان

إسمي هبه سليمان خريجة كلية الآداب قسم الإتصال والإعلام محررة صحفية منذ عام ٢٠١٢ وحتى الآن أحب الكتابة وكل ما يتعلق بها


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