جدل جديد حول حق رعاية إمام عاشور.. تصريحات متضاربة بين الإعلامي سيف زاهر و غزل المحلة

شهدت الساحة الرياضية جدلاً جديداً بشأن أزمة حق رعاية اللاعب إمام عاشور، وذلك بعد تصريحات متضاربة حول سداد النادي الأهلي للمبلغ المستحق.

الرواية الأولى: الأهلي سدد المبلغ لاتحاد الكرة

أكد الإعلامي سيف زاهر أن النادي الأهلي قام بسداد قيمة حق رعاية إمام عاشور إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تمهيداً لتوزيعها على الأندية المستفيدة (الزمالك، وغزل المحلة، وحرس الحدود).

وشدد زاهر على أن الأمر بسيط، وعلى الأندية المعنية التواصل مع الاتحاد لاستلام مستحقاتها.

الرواية الثانية: لا علاقة لاتحاد الكرة بالموضوع

في المقابل، نفى وليد خليل، رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة، صحة هذه الرواية جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن اتحاد الكرة لا علاقة له بالأمر.

وأوضح خليل أن الفيفا هي الجهة المسؤولة عن تحصيل المبلغ، وأن الأهلي يجب أن يسدده للاتحاد الدولي مباشرة.

وكشف أن إجمالي المبلغ هو 120 ألف دولار، وأن النادي الأهلي أمامه مهلة 6 أشهر للسداد لتجنب عقوبة إيقاف القيد.