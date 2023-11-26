جدة تستعد لاستضافة نهائيات “بطولة الجيل القادم” لرابطة محترفي التنس: ممثل العرب في المجموعة الحمراء

تستعد محافظة جدة بفخر وحماس لاستضافة النهائيات المثيرة لـ “بطولة الجيل القادم” لرابطة محترفي التنس، التي تقدمها شركة “نيوم”، وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 2 ديسمبر (كانون الأول)، تنظم البطولة بالتعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للتنس، وتأتي كجزء من شراكة تمتد لخمس سنوات حتى عام 2027م.

تم إجراء قرعة “بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس” المثيرة في مدينة جدة يوم السبت الماضي، حيث تم توزيع اللاعبين في مجموعتين متنافستين، في المجموعة الخضراء، ستتنافس أسماء بارزة مثل الفرنسي آرثر فيلس، السويسري دومينيك ستريكر، الإيطالي فلافيو كوبولي، ولوكا ناردي، أما المجموعة الحمراء، فتضم الفرنسي لوكا فان آش، الأميركي أليكس ميشيلسن، الصربي حمد مدجيدوفيتش، والأردني عبدالله شلباية.

🎞 قرعة #بطولة_الجيل_القادم ✅ 28 نوفمبر – مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة 📍 pic.twitter.com/hjlMI8c7jB — وزارة الرياضة (@mosgovsa) November 25, 2023

تم الكشف عن الـ8️⃣ أطراف لـ#بطولة_الجيل_القادم 🤩 📍جدة | 28 نوفمبر – 2 ديسمبر 🎾 pic.twitter.com/b5Aa71mvBS — وزارة الرياضة (@mosgovsa) November 25, 2023

تبلغ قيمة الجوائز المالية في البطولة مليوني دولار، مما يضمن مشاركة كبار لاعبي التنس وتنافساً عالي المستوى في الملعب، وسيتم عقد المؤتمر الصحفي للبطولة يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر في الساعة الخامسة مساءً، في المركز الإعلامي بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

سيشهد حدث “بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس – 2023” العديد من الفعاليات المصاحبة، بما في ذلك العروض المتجولة والألعاب الحركية، بالإضافة إلى ذلك، سيتاح للجماهير فرصة لمقابلة اللاعبين والتعرف عليهم، وستكون هناك متاجر لبيع المنتجات المتعلقة بالبطولة، سيكون الدخول إلى الفعالية من خلال شراء التذاكر عبر الموقع الرسمي للبطولة.

من سيكون التالي في عالم التنس 😍؟#بطولة_الجيل_القادم | احجز تذكرتك الآن 🎟:https://t.co/1pwhfLO7vI pic.twitter.com/f7STfiQDP5 — وزارة الرياضة (@mosgovsa) November 26, 2023

علاوة على ذلك، ستوفر البطولة تجربة رقمية ممتازة للمتابعين ومحبي التنس حول العالم، حيث ستتم بث المباريات المباشرة والتغطية الحية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، سيتم توفير مقاطع فيديو تسلط الضوء على أبرز اللحظات والنجوم، بالإضافة إلى تحليلات وتعليقات خبراء التنس.

وتعكس استضافة هذه البطولة الكبرى في جدة التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الرياضة وتطويرها، وتعزز مكانتها كوجهة رياضية عالمية، وتعد هذه البطولة بمثابة فرصة لاكتشاف المواهب الشابة وتعزيز التنس في المجتمع، وتعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين اللاعبين.

باختصار، ينتظر عشاق التنس حول العالم بفارغ الصبر بدء “بطولة الجيل القادم” في جدة، حيث ستشهد المباريات المثيرة والندية وتكون منصة للمواهب الصاعدة، وستوفر البطولة تجربة ممتعة للحضور المباشر والمتابعة عبر الإنترنت، مع توفير فعاليات مصاحبة وتجارب تفاعلية للجماهير.