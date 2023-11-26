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جدة تستعد لاستضافة نهائيات “بطولة الجيل القادم” لرابطة محترفي التنس: ممثل العرب في المجموعة الحمراء

منير محمد علي

تستعد محافظة جدة بفخر وحماس لاستضافة النهائيات المثيرة لـ “بطولة الجيل القادم” لرابطة محترفي التنس، التي تقدمها شركة “نيوم”، وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 2 ديسمبر (كانون الأول)، تنظم البطولة بالتعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للتنس، وتأتي كجزء من شراكة تمتد لخمس سنوات حتى عام 2027م.

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تم إجراء قرعة “بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس” المثيرة في مدينة جدة يوم السبت الماضي، حيث تم توزيع اللاعبين في مجموعتين متنافستين، في المجموعة الخضراء، ستتنافس أسماء بارزة مثل الفرنسي آرثر فيلس، السويسري دومينيك ستريكر، الإيطالي فلافيو كوبولي، ولوكا ناردي، أما المجموعة الحمراء، فتضم الفرنسي لوكا فان آش، الأميركي أليكس ميشيلسن، الصربي حمد مدجيدوفيتش، والأردني عبدالله شلباية.

تبلغ قيمة الجوائز المالية في البطولة مليوني دولار، مما يضمن مشاركة كبار لاعبي التنس وتنافساً عالي المستوى في الملعب، وسيتم عقد المؤتمر الصحفي للبطولة يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر في الساعة الخامسة مساءً، في المركز الإعلامي بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

سيشهد حدث “بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس – 2023” العديد من الفعاليات المصاحبة، بما في ذلك العروض المتجولة والألعاب الحركية، بالإضافة إلى ذلك، سيتاح للجماهير فرصة لمقابلة اللاعبين والتعرف عليهم، وستكون هناك متاجر لبيع المنتجات المتعلقة بالبطولة، سيكون الدخول إلى الفعالية من خلال شراء التذاكر عبر الموقع الرسمي للبطولة.

علاوة على ذلك، ستوفر البطولة تجربة رقمية ممتازة للمتابعين ومحبي التنس حول العالم، حيث ستتم بث المباريات المباشرة والتغطية الحية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، سيتم توفير مقاطع فيديو تسلط الضوء على أبرز اللحظات والنجوم، بالإضافة إلى تحليلات وتعليقات خبراء التنس.

وتعكس استضافة هذه البطولة الكبرى في جدة التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الرياضة وتطويرها، وتعزز مكانتها كوجهة رياضية عالمية، وتعد هذه البطولة بمثابة فرصة لاكتشاف المواهب الشابة وتعزيز التنس في المجتمع، وتعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين اللاعبين.

باختصار، ينتظر عشاق التنس حول العالم بفارغ الصبر بدء “بطولة الجيل القادم” في جدة، حيث ستشهد المباريات المثيرة والندية وتكون منصة للمواهب الصاعدة، وستوفر البطولة تجربة ممتعة للحضور المباشر والمتابعة عبر الإنترنت، مع توفير فعاليات مصاحبة وتجارب تفاعلية للجماهير.


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عن الكاتب:
منير محمد علي

صحفي متميز ومحاسب ماهر، لديّ خبرة واسعة في العديد من المواقع الإلكترونية والطابعات الرائدة، حيث قمت بتطوير وتحرير محتوى ذكي وجذاب في مجالات متنوعة.

ملتزم بالابتكار والتميز، وأعمل بشغف للحفاظ على جودة وتميز المحتوى الذي أقدمه، مهتم بالأخبار والأحداث الجارية، دائماً على اطلاع بكل جديد في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة والثقافة.

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