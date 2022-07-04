“جبنا التمساح في العيد” ….أسوان يعلن انضمام ايفونا لصفوفه حتى 2026

جبنا التمساح في العيد… بهذه الطريقة أعلن نادي اسوان الرياضي الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز عن ضم اللاعب الجابوني ماليك ايفونا لاعب الأهلي السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

كان ايفونا لاعباً في الدوري المصري لدى صفوف الأهلي من قبل.

كما كشف الحساب الرسمي لنادي أسوان عن ضم اللاعب في صفقة انتقال حر دون تحمل أي أعباء مالية.

وكان ايفونا لاعباً للأهلي في موسم 2015-2016 قدم فيها قدر أستطاعته للنادي قبل انتقاله إلى الدوري الصيني ثم لتركيا والبرتغال ومن بعده الدوري التونسي في صفوف الصفاقسي.

ولعب ايفونا 31 مباراة مع الأهلي ليساهم في 18 هدف، نجح في تسجيل 13 وصنع 5 آخرين.

كما لعب في الدوري المصري وساهم في 16 هدف ،نجح في تسجيل 12وصنع 4 آخرين.

للفيديو الترويجي لإعلان نادي أسوان الرياضي عن ضم الجابوني ماليك ايفونا لصفوفه، اضغط هنا