أخبار الرياضة

“جبنا التمساح في العيد” ….أسوان يعلن انضمام ايفونا لصفوفه حتى 2026

محمد هشام فاروق

جبنا التمساح في العيد… بهذه الطريقة أعلن نادي اسوان الرياضي الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز عن ضم اللاعب الجابوني ماليك ايفونا لاعب الأهلي السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ماليك ايفونا لاعب نادي اسوان الجديد

كان ايفونا لاعباً في الدوري المصري لدى صفوف الأهلي من قبل.

كما كشف الحساب الرسمي لنادي أسوان عن ضم اللاعب في صفقة انتقال حر دون تحمل أي أعباء مالية.

نيمار ورونالدو في فريق واحد، أبرز الصفقات الكروية المنتظرة هذا الموسم

رسمياً….برشلونة يعلن عن ضم فرانك كيسي حتى يونيو 2026

وكان ايفونا لاعباً للأهلي في موسم 2015-2016 قدم فيها قدر أستطاعته للنادي قبل انتقاله إلى الدوري الصيني ثم لتركيا والبرتغال ومن بعده الدوري التونسي في صفوف الصفاقسي.

ولعب ايفونا 31 مباراة مع الأهلي ليساهم في 18 هدف، نجح في تسجيل 13 وصنع 5 آخرين.

كما لعب في الدوري المصري وساهم في 16 هدف ،نجح في تسجيل 12وصنع 4 آخرين.

ماليك ايوفنا لاعب اسوان الجديد

للفيديو الترويجي لإعلان نادي أسوان الرياضي عن ضم الجابوني ماليك ايفونا لصفوفه، اضغط هنا

محمد هشام فاروق

محمد هشام فاروق، طالب لدى كُلْيَة التربية النوعية قسم تكنولوجيا التعليم جامعة أسوان، صانع محتوى مبتدأ وصحفي تحت التمرين


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.